Poels en Cavendish voeren Bahrain McLaren aan in UAE Tour vrijdag 21 februari 2020 om 13:44

Bahrain McLaren rekent in de aankomende UAE Tour op Wout Poels en Mark Cavendish. Die eerste liet in de Ronde van Valencia al zien in vorm te zijn, terwijl Cavendish in de Saudi Tour belangrijk was voor ploeggenoot en latere eindwinnaar Phil Bauhaus.

Poels finishte als zesde in de Volta a la Comunitat Valenciana, na een tweede plek in de koninginnenrit met aankomst op de steile Altea. De 32-jarige renner is niet de enige klimmer binnen de zevenkoppige selectie, want Bahrain McLaren rekent ook op Eros Capecchi en Rafael Valls.

De Spanjaard Valls brak in de tweede etappe van de Tour Down Under nog zijn heiligbeen, maar is één maand na zijn crash weer fit genoeg om te koersen. Zijn ploeg rekent in de sprints op Cavendish. De 34-jarige Brit wist in de voorbije Saudi Tour geen etappe te winnen, maar kende wel een uiterst succesvolle ronde in dienst van de ploeg.

Yukiya Arashiro, Enrico Battaglin en Marco Haller maken de selectie compleet. “We verwachten veel van Wout als klassementsrenner, terwijl we geloven in enkele geweldige sprints van Mark”, zo vertelt ploegleider Franco Pellizotti. De tweede editie van de Saudi Tour begint zondag met een sprintersvriendelijke etappe.

Selectie Bahrain McLaren voor UAE Tour (23-29 februari)

Yukiya Arashiro

Enrico Battaglin

Eros Capecchi

Mark Cavendish

Marco Haller

Wout Poels

Rafael Valls

