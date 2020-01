Gevallen Rafael Valls verlaat Tour Down Under met blessure woensdag 22 januari 2020 om 14:26

Voor Rafael Valls duurde de Tour Down Under slechts twee dagen. In de etappe naar Stirling was de Spanjaard betrokken bij een valpartij. Hij kon de rit uitrijden, maar nader onderzoek bracht een breuk aan het heiligbeen aan het licht.

Valls was betrokken bij een grote valpartij op twee kilometer van de finish, waarbij ook zijn ploegmaats Domen Novak en Marco Haller betrokken waren. De Spanjaard slaagde erin om de aankomst in Stirling te bereiken, maar klaagde over hevige pijn in de rug. Daarop liet hij zich onderzoeken in een lokaal ziekenhuis en kwam een niet-verplaatste breuk aan het heiligbeen aan het licht. Het betekende het einde van zijn optreden in de Tour Down Under.

Het is moeilijk om die blessure te accepteren, zegt Valls. “Ik stak immers in een goede vorm en was erg gemotiveerd, met het hele team dat achter me stond. Maar de blessure is niet zo erg en misschien kan ik de komende dagen weer min of meer normaal trainen, zodat ik in een goede vorm blijf voor de volgende wedstrijden. Nu is de pijn hevig, maar we gaan zien hoe het morgen gaat en met het team bepalen we dan de juiste opties voor mijn gezondheid.”

Door het wegvallen van Valls, die gold als de kopman van Bahrain McLaren, neemt nu Santiago Buitrago de leidersrol op zich. De jonge Colombiaan staat momenteel 54e, op tien seconden van leider Caleb Ewan.