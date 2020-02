Voorbeschouwing: UAE Tour 2020 vrijdag 21 februari 2020 om 07:00

Op zondag 23 februari gaat de tweede editie van de UAE Tour van start. Deze rittenkoers door de Verenigde Arabische Emiraten is zeven dagen lang en biedt genoeg kansen voor sprinters en klimmers. De scherprechter is Jebel Hafeet, want liefst twee etappes finishen op die klim. Wie volgt Primoz Roglic op als eindwinnaar? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de UAE Tour is kort te noemen. De ronde door de Verenigde Arabische Emiraten is pas toe aan de tweede uitgave. Vorig jaar werd de UAE Tour voor het eerst verreden, na een fusie tussen de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour. Die rondes zagen in respectievelijk 2015 en 2014 het levenslicht.

De Dubai Tour werd een echte sprintersronde, met winnaars als Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani. De Abu Dhabi Tour zocht vanaf het de eerste editie de beklimming van Jebel Hafeet op, wat een erelijst opleverde met louter klimmers. Achtereenvolgens Esteban Chaves, Tanel Kangert, Rui Costa en Alejandro Valverde wonnen het eindklassement.

Door de handen ineen te slaan wilden de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour meer impact hebben op de wielerkalender. De ronde kreeg van de UCI een plek in de WorldTour en is, voor sprinters, klassiekerrenners en klimmers, een belangrijke graadmeter in aanloop naar het verdere voorjaar.

Laatste winnaars UAE Tour

2019: Primoz Roglic

Vorig jaar

Jumbo-Visma maakte in 2019 direct de ambities duidelijk door de openingsploegentijdrit te winnen. De Nederlandse formatie zette kopman Primoz Roglic daarmee in een zetel. De Sloveen droeg vanaf de eerste dag de leiderstrui en zou die niet meer afgeven.

Roglic overleefde in de drie etappes met hoogteverschil. De rit naar Jebel Hafeet werd gewonnen door Alejandro Valverde, waarna de etappe met aankomst op de Hatta Dam een prooi werd voor Caleb Ewan. Telkens zat Roglic attent van voren. De zesde rit naar Jebel Jais, een andere klim in de VAE, wist de kopman van Jumbo-Visma zelf te winnen. Daarmee stelde hij zijn eindzege veilig.

De drie ritten voor de sprinters werden netjes verdeeld onder Fernando Gaviria, Elia Viviani en Sam Bennett. Ewan had dan, zoals al gezegd, de lastige aankomst op Hatta Dam gewonnen.

Top-5 UAE Tour 2019

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Alejandro Valverde (Movistar) op 31s

3. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 44s

4. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 56s

5. Wilco Kelderman (Team Sunweb) op 1m04s

Parcours

Over het parcours van de komende UAE Tour was nog wel het een en ander te doen. De organisatie moet enkele weken terug namelijk de nodige zaken veranderen. Vanwege wegwerkzaamheden is besloten om de noordelijke Emiraten links te laten liggen. Daarnaast is het aantal aankomsten op Jebel Hafeet verdubbeld van één naar twee. Ook opvallend: de ploegentijdrit is geschrapt.

Het tijdsverschil tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten is drie uur. Als het in Nederland 10.00 uur ’s ochtends is, is het in de golfstaat 13.00 uur in de middag.

Zondag 23 februari, etappe 1: Palm Jumeirah – Dubai Silicon Oasis (148 km)

Aanvankelijk zou de openingsetappe van de UAE Tour gaan van Zabeel Park naar Al Maryah Island, maar daar is het nodige aan veranderd. Palm Jumeirah, het opgespoten palmeiland, is de startplaats van dienst. Vanaf daar leggen de renners 148 kilometer af, om te finishen nabij Dubai Silicon Oasis. De rit is aangemerkt als rit voor de sprinters, dus de rappe mannen mogen strijden om de eerste leiderstrui.

Start: 13.05 uur / 10.05 uur

Finish: 16.30 uur / 13.30 uur

Maandag 24 februari, etappe 2: Hatta – Hatta Dam (168 km)

De tweede etappe staat aangemerkt als heuveletappe, en dat is niet onterecht. De rit kent de nodige hoogtemeters. Het peloton rijdt rondom Shawka, waar twee keer een tussensprint ligt, een ronde door de heuvels. De aankomst op de inmiddels bekende Hatta Dam is ook goed voor het nodige sprintgeweld. Na een rit van bijna 170 kilometer zullen de sterke sprinters het opnemen tegen de klimmers met een goed eindschot. Op deze korte, maar steile dam (300 meter met stroken tot 17%) gaat de ronde niet beslist worden, maar kunnen wel kostbare seconden gepakt worden.

Start: 12.20 uur / 09.20 uur

Finish: 16.30 uur / 13.30 uur

Dinsdag 25 februari, etappe 3: Al Qudra Cycle Track – Jebel Hafeet (184 km)

Etappe drie is ook meteen de langste rit van deze zevendaagse. Vanaf het Al Qudra Cycle Track maken de renners zich op voor de eerste krachtmeting bergop. Jebel Hafeet is het toneel voor het spannende slot van deze rit.

De slotklim naar Jebel Hafeet (10,8 kilometer aan 5,4%) is lang en steil, maar vooral heel breed. Dat maakt het een ogenschijnlijk ‘makkelijke’ klim, die toch voor de nodige verschillen kan zorgen. Onderweg liggen stukken van 10%. Vorig jaar wist wereldkampioen Alejandro Valverde hier zijn eerste succes in de regenboogtrui te behalen.

Het is de vraag hoe de renners presteren op Jebel Hafeet, in de wetenschap dat deze klim over twee dagen ook centraal staat in de finale van de vijfde etappe. Wie durft op de derde dag al zijn kaarten op tafel te leggen?

Start: 11.55 uur / 08.55 uur

Finish: 16.30 uur / 13.30 uur

Woensdag 26 februari, etappe 4: Zabeel Park – Dubai City Walk (173 km)

De pure sprinters hebben twee dagen uit kunnen kijken naar de vierde rit. Het traject van Zabeel Park, dat eigenlijk de start van de eerste rit zou organiseren, naar Dubai City Walk is vlak. De ideale kans dus voor de rappe mannen om zich weer te tonen, en de klimmers lassen een rustdag in met oog op de nieuwe aankomst op Jebel Hafeet van morgen.

Overigens is het altijd nog maar de vraag of het een ‘rustige’ etappe wordt in de Emiraten. Tijdens de passages door de woestijn kan de wind fel tekeer gaan en voor waaiers (en zandstormen) zorgen.

Start: 12.25 uur / 09.25 uur

Finish: 16.20 uur / 13.20 uur

Donderdag 27 februari, etappe 5: Al Ain – Jebel Hafeet (162 km)

De tweede bergrit in drie dagen tijd, en deze is nagenoeg identiek aan die van eerder in de week. Het is ook direct de laatste kans voor de favorieten om bergop het verschil te maken met de concurrentie. Andermaal is de eindstreep gelegd op Jebel Hafeet. Die klim heeft sinds de dinsdagrit geen verrassingen meer voor het peloton. De start is dit keer vanuit Al Ain.

Start: 12.30 uur / 09.30 uur

Finish: 16.30 uur / 13.30 uur

Vrijdag 28 februari, etappe 6: Al Ruwais – Al Mirfa (158 km)

Etappe zes is een vlakke rit voor de sprinters, met start in Al Ruwais en finish 158 kilometer later in Al Mirfa. Het volledige traject gaat langs de kust. Het is de derde, en niet de laatste keer, dat de spurters de degens met elkaar zullen kruisen. Of is het dit keer aan de aanvallers? Vorig jaar gaven de sprintersploegen de vluchters geen kans.

Start: 11.45 uur / 08.45 uur

Finish: 15.15 uur / 12.15 uur

Zaterdag 29 februari, etappe 7: Al Maryah Island – Abu Dhabi Breakwater (127 km)

De slotrit is met 127 kilometer de kortste etappe van allemaal. Al Maryah Island zou in eerste instantie de aankomst organiseren van de openingsetappe, maar is na de parcourswijziging aangewezen als startplaats van de zevende en laatste rit. Voor de vierde keer lijken de sprinters en hun treintjes aan zet.

Met de vlakke rit en de aankomst nabij Abu Dhabi Breakwater staat niets een afsluitende, koninklijke massasprint in de weg. Het zal een strijd worden tussen de sprinters die nog met lege handen staan, en de sprinters die hun tweede (of misschien wel derde) overwinning willen pakken. Wie weet zich kronen tot sprintkoning van de Emiraten?

Start: 13.35 uur / 10.35 uur

Finish: 16.30 uur / 13.30 uur

Favorieten

Tijdens de UAE Tour kan organisator RCS – dezelfde als de Giro d’Italia – uitpakken met achttien WorldTour-ploegen aan de start. Gazprom-Rusvelo en B&B Hotels-Vital Concept hebben een wildcard ontvangen en zijn de enige ProTeams aan het vertrek op Palm Jumeirah.

Chris Froome start in de UAE Tour! Dat nieuws sijpelde eind januari naar buiten. De kopman van Team Ineos lag maandenlang in de kreukels, nadat hij tijdens het verkennen van de tijdrit in de voorbije Critérium du Dauphiné van zijn fiets waaide en op een muur botste. Met een gebroken dijbeen, heup, elleboog en meerdere ribben werd Froome opgenomen in het ziekenhuis.

Geduld is een schone zaak, dat wisten Froome en Team Ineos maar al te goed. Eind vorig jaar hervatte de Brit de training weer, en voor een criterium van de Tour de France-organisatie vloog hij nog wel naar China. Daar bleef het ook even bij. Begin 2020 was er wat verwarring: had Froome een terugslag gehad? Nee, was het antwoord.

Hij was met zijn ploeg op trainingskamp op Gran Canaria en meldde vanaf daar dat hij in de UAE Tour zou terugkeren. Verwacht nog geen wonderen van Froomey, want zijn hoofddoel ligt komende zomer in de Tour de France. Daar deelt hij het kopmanschap met de laatste twee Tourwinnaars, Geraint Thomas en Egan Bernal. Mogelijk wordt Eddie Dunbar de vooruitgeschoven pion bij Team Ineos: hij reed sterk in de Tour de la Provence.

Bij Jumbo-Visma ontbreekt titelverdediger Primoz Roglic. De rol van kopman wordt dit keer ingevuld door Laurens De Plus, die bij afwezigheid van ‘de grote drie’ zijn kans krijgt. “Ik had bij de ploeg aangegeven dat ik komend jaar enkele keren een rol als kopman wilde in de rondes van een week. Een ideale kans om mijn klimmersbenen te tonen”, zei De Plus. Koen Bouwman zal hem in de bergen bijstaan.

De nummer twee van vorig jaar is ook weer van de partij: Alejandro Valverde start – natuurlijk – als kopman van Movistar. De regerend Spaans kampioen vindt een parcours op zijn maat, want zonder (ploegen)tijdrit zal het aankomen op de aankomsten bergop. Hatta Dam past hem als gegoten en hij weet wat winnen op Jebel Hafeet is. Reken maar dat Valverde niet met zich laat sollen.

De Movistar-kopman zal het, net als in de voorbije Vuelta a España, op moeten nemen tegen toptalent Tadej Pogačar. De Sloveense klimmer won deze maand al de Ronde van Valencia en zal zich nu richten op deze WorldTour-ronde. Pogačar heeft met Italiaans kampioen Davide Formolo en Diego Ulissi twee sterke klimmers met zich mee bij UAE Emirates. Bij Trek-Segafredo ligt de druk bij twee landgenoten van Formolo, want Giulio Ciccone (onlangs nog winnaar van de Trofeo Laigueglia) en Gianluca Brambilla maken hun opwachting.

BORA-hansgrohe komt met een aantal rasklimmers naar de Verenigde Arabische Emiraten. Emanuel Buchmann, vierde in de afgelopen Tour de France, draaft hier op en krijgt Rafal Majka en Gregor Mühlberger met zich mee. De twee kunnen, mits in vorm, het overtal dat ze hebben uitspelen. Bahrain McLaren rekent dan weer op Wout Poels. De Nederlander is de kopman voor het klassement. Bij Groupama-FDJ mag de kleine David Gaudu zich laten zien, bij afwezigheid van Thibaut Pinot. Deceuninck-Quick-Step heeft onder meer James Knox.

Astana is een gevaarlijke ploeg, met Alexey Lutsenko als vooruitgeschoven pion. De Kazach liet in de Tour de la Provence al zien dat hij niet onder hoeft te doen voor de rasklimmers als het bergop gaat: met zijn power komt hij een heel eind. In voorbereiding op de klassiekers kan Lutsenko zich op de kaart zetten. Óscar Rodriguez, Gorka Izagirre en Merhawi Kudus zijn drie andere sterke klimmers binnen de Astana-formatie.

Hoe staat Adam Yates er voor, een paar weken voor de belangrijke rondes als Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico op het programma staan? De Brit doet mee namens Mitchelton-Scott, evenals Tsgabu Grmay. Namens CCC komt voor het eerst het duo Ilnur Zakarin-Jan Hirt in actie. Zakarin is vaak goed in het voorjaar, in 2017 werd hij al eens tweede in de Abu Dhabi Tour. Ook Wilco Kelderman (Team Sunweb) heeft reeds een goede vorm laten zien; hij werd vijfde in de Tour de la Provence en hij krijgt steun van Jai Hindley, de eindwinnaar van de Herald Sun Tour.

Bij NTT heeft Domenico Pozzovivo onlangs weer eens van zich laten horen. Zijn veertiende plaats in de Provence was voor hem een opsteker na zijn zware arm- en beenblessure van eind vorig jaar. Cofidis hoopt op een uitschieter van Jesús Herrada.

Sprinters

Met zeker vier vlakke etappes, en mogelijk ook een kans op Hatta Dam, is de UAE Tour een paradijs voor sprinters. De toppers zijn dan ook in groten getale aanwezig.

Met Dylan Groenewegen verschijnt de zegekoning van 2019 aan de start in de Verenigde Arabische Emiraten. In de Ronde van Valencia wist hij meteen twee keer te winnen, en dat was zonder echte lead-out. Dit keer heeft hij Timo Roosen bij zich, met ook hardrijders als Jos van Emden en Tony Martin om te helpen positioneren.

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe), Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Fernando Gaviria (UAE Emirates) zullen maar wat graag Groenewegen van de troon willen stoten als zegekoning van 2020. Ackermann won dit seizoen de Clásica de Almería, Bennett won twee keer in Australië, Ewan won twee Tour Down Under-ritten en Gaviria schoot drie keer raak in de Vuelta a San Juan. Reken maar op mooie gevechten tussen deze toppers.

Uitdagers zijn Jakub Mareczko (CCC), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Kristoffer Halvorsen (EF Pro Cycling), Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation), Alberto Dainese (Team Sunweb), Kaden Groves (Mitchelton-Scott) en Attilio Viviani (Cofidis). Het is de vraag of Mark Cavendish bij Bahrain McLaren de sprinter van dienst wordt. In de Saudi Tour heeft hij laten zien ook uitstekend in de rol van bliksemafleider te kunnen schikken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogacar

*** Alejandro Valverde, Laurens De Plus

** Giulio Ciccone, Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko

* David Gaudu, Emanuel Buchmann, Wout Poels, Ilnur Zakarin

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Mede vanwege het weer is de UAE Tour een ideale voorbereidingskoers voor de WorldTour-toppers. Dagelijks schijnt de zon en gedurende de rittenkoers schommelt de temperatuur tussen de 26 en 36 graden Celsius. De wind waait in de regio rondom Abu Dhabi en Dubai matig, al is het maar de vraag of die in het binnenland van de woestijn aantrekt.

Eurosport zendt dagelijks de UAE Tour uit op tv in Nederland en België. De live-uitzendingen beginnen tussen 11.45 en 12.05 uur.