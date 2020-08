Podcast | WielerFlits in het nieuws en de Tour gaat beginnen vrijdag 28 augustus 2020 om 20:12

WielerFlits was deze week zelf eventjes in het nieuws met de aankondiging dat wielerjournalist Raymond Kerckhoffs ons team komt versterken. Ook de aankondiging van Johan Bruyneel als gastcolumnist tijdens de Tour de France deed wat stof doen opwaaien.

In deze aflevering hoor je WielerFlits-hoofdredacteur Maxim Horssels in gesprek met onze nieuwe WielerFlits-collega Raymond Kerckhoffs. Over zijn overstap (waarom hij voor WielerFlits kiest), de opinie van Bruyneel (waarom die interessant is) en natuurlijk over de Tour de France 2020 (waar moeten we op letten).

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed