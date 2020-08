Johan Bruyneel schrijft Tour-opinies voor WielerFlits donderdag 27 augustus 2020 om 12:12

Tijdens de komende Tour de France zal Johan Bruyneel op diverse sleutelmomenten opinies voor WielerFlits schrijven. Als geen ander doorziet de Belg in een wedstrijd de tactische bewegingen en weet hij haarfijn te benadrukken waar de winstkansen liggen.

Als ploegleider van onder andere Lance Armstrong, Alberto Contador, Paolo Savoldelli en Roberto Heras was hij ruim een decennialang het meesterbrein in de strijd om de eindzeges in de grote rondes.

Zeker nu er in de 107e editie van de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Nice van start gaat, een spannende strijd tussen Jumbo-Visma en Team Ineos wordt verwacht, kan Bruyneel als geen ander de plannen van beide teams doorgronden. Doordat hij geen enkel belang meer in de wielersport heeft, kan hij ook rechtuit zijn mening geven.

Net als in de afgelopen jaren zal Bruyneel ook weer een hoofdrol vertolken in de podcast ‘THEMOVE’. Als analist in deze podcast met o.a. Lance Armstrong en George Hincapie ontving de geboren West-Vlaming de afgelopen jaren veel lof vanwege zijn inzichten in het wielrennen.

In zijn opinies op WielerFlits zal Bruyneel natuurlijk extra oog hebben voor de prestaties van Jumbo-Visma. “Zelfs een blinde kan zien dat Egan Bernal en Primož Roglič de favorieten zijn voor de Tour. Voor Tom Dumoulin zie ik een sleutelrol. Want voor een kandidaat-eindwinnaar is er maar één gevaar: grote groepen die wegrijden.”

“En als Dumoulin mee kan glippen met een groep van twintig renners, moet Ineos-Grenadier zorgen dat ze op zijn minst iemand als Richard Carapaz mee is. Anders zitten ze bij Jumbo-Visma in een zetel, en kunnen ze bij Ineos-Grenadier enkel achtervolgen”, schrijft Bruyneel in zijn voorbeschouwing op de komende Tour de France die we vanmiddag online publiceren.

