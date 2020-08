Raymond Kerckhoffs naar WielerFlits dinsdag 25 augustus 2020 om 07:30

Wielerjournalist Raymond Kerckhoffs komt het team van WielerFlits versterken. De Limburger (48) volgt als journalist al ruim dertig jaar het peloton op de voet. Voor De Telegraaf was hij een kwart eeuw lang dé wielerverslaggever. Ook is hij al sinds 2012 voorzitter van de AIJC (Association of International Cycling Journalists) en maakt hij deel uit van de UCI-werkgroep ‘how to make cycling more popular’.

Voor WielerFlits zal Kerckhoffs vooral analyses en opinies schrijven, maar natuurlijk richt hij zich ook op het internationale wielernieuws en interviews met de hoofdrolspelers. Ook zal hij belangrijke gebeurtenissen en wedstrijden in onze videoreportages duiden. Kerckhoffs wordt tevens mede-eigenaar van het platform

Vanwaar de keuze voor WielerFlits?

“Ik denk dat de meeste mensen nog niet in de gaten hebben hoe groot Wielerflits momenteel al is. Het is het grootste Nederlandstalige wielerplatform in zowel Nederland als Vlaanderen, met prachtige cijfers. Met bijna vijf miljoen unieke bezoekers in 2019 heeft de site nu al een groot marktaandeel.”

“Op belangrijke wielerdagen zijn er meer dan honderdveertigduizend unieke bezoekers. Vanuit de wielerwereld hoor je ook steeds meer geluiden dat WielerFlits de eerste site is waar iedereen naar kijkt om volledig op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het wielrennen. Het enthousiasme waarmee de eigenaren mij hebben benaderd gaf uiteindelijk de doorslag.”

Wat vind jij de kracht van WielerFlits?

“Als je wilt weten wat er allemaal op wielergebied is gebeurd, dan scrol je even door de tijdlijn op de app of de site en je bent binnen een minuut helemaal bij. Was het vroeger vooral een nieuwssite, dan zie je nu op WielerFlits ook steeds meer eigen journalistieke producties. Van uitgebreide voorbeschouwingen op wedstrijden, relevante interviews tot themaverhalen.”

“Journalistiek staat er een sterke redactie met onder anderen Maxim Horssels, Youri IJnsen en Nico Dick, die van Het Laatste Nieuws is overgestapt om WielerFlits.be sterker te maken. Met mijn opinies en duidingen hoop ik de site nog meer statuur te geven. Verder denk ik dat er in de follow-up sfeer van nieuws journalistiek gezien nog terrein valt te winnen.”

In welke rol ga jij voor WielerFlits actief zijn?

“Ik zal me vooral richten op het schrijven van analyses en opinies. Na belangrijke wielerwedstrijden of gebeurtenissen zal ik een analyse maken. Verder zal ik mijn ingangen in het peloton natuurlijk benutten om hoofdrolspelers in de sport te interviewen, maar ook om nieuws boven tafel te krijgen. Ik ga niet fulltime aan de slag voor WielerFlits en blijf ook voor andere media reportages maken. Zoals ik dat de afgelopen maanden al deed voor onder meer Helden, Panorama, Chapeau, Nummer 1, L1 en talrijke buitenlandse tijdschriften en organisaties zoals Vélomagazine en Ride.”

Naast journalist ben je de laatste jaren als ondernemer bij diverse grote projecten op onder andere Curaçao en Argentinië betrokken. Welke ‘zakelijke’ kansen zie je bij WielerFlits?

“Ik heb de afgelopen decennia een groot netwerk in de wielersport en fietsindustrie opgebouwd. Er zijn vaker ideeën bij mij gepresenteerd. Dan liep ik tegen de problematiek aan dat de grote mediabedrijven te log zijn om snel te kunnen schakelen. Bij WielerFlits is die flexibiliteit er wel. Ik zie grote kansen in strategische samenwerkingen met andere partijen in de media, maar zeker ook door partnerships met partijen uit de wielersport en fietsindustrie.”

“Juist in de nichemarkten liggen kansen. Als je dan slim samenwerkingsverbanden opbouwt, kun je nieuwe inkomstenstromen aanboren. Ik heb hier een aantal ideeën over. Met WielerFlits werken we nu al aan een nieuw groot project waar bekende personen uit de mediawereld aan gaan meewerken. Misschien kunnen we dat tijdens de komende Tour de France al aankondigen.”

Toch zal het voor sommigen vreemd klinken dat je van De Telegraaf naar WielerFlits overstapt.

“Als ik naar de toekomst kijk, dan is dit voor mij een logische stap. De mediawereld verandert ongekend snel. Net zoals V&D van het toneel is verdwenen, zou het mij niet verbazen als er ook grote mediatitels de komende jaren gevangen zitten in de rode cijfers. Ik heb prachtige jaren bij De Telegraaf gekend en ben dankbaar voor de vele kansen die ik er heb gekregen. Ik ben echter iemand die altijd vooruit wil en open staat voor veranderingen en nieuwe dingen. De afgelopen twee jaar kon ik bij De Telegraaf nauwelijks een toekomstvisie op de sportredactie ontdekken. Er werd vanuit het oude model alleen nog maar defensief gedacht.”

Hoe kijk jij dan naar de toekomst van WielerFlits?

“De laatste jaren is er in de dagbladjournalistiek met name sprake van krimp. Bij WielerFlits spreekt men vooral over investeringen en kansen. WielerFlits is een mediaplatform dat enorm in ontwikkeling is en snel groeit. Het is knap dat het in een kort tijdstip succesvol is in zowel Nederland als België. Daar slagen weinig andere mediatitels in. Dat biedt mogelijkheden. Zeker nu de verdienmodellen in de media in sneltempo veranderen.”

“Zo ben ik sinds 2013 aandeelhouder bij Chapeau Magazine. Zeven jaar geleden was het verdienmodel helemaal op het magazine gericht, nu is het een platform geworden met zes verschillende pilaren. De organisatie van evenementen, contentproducties, videoproducties, een webshop met producten gericht op de specifieke doelgroep etc. etc. Dit zijn kansen waar je op moet inspringen. Juist omdat de Lage Landen momenteel ongekend goede wielrenners hebben en dat het recreatief fietsen populairder dan ooit is, liggen er nu grote uitdagingen voor WielerFlits. Ik bruis van de energie om hier met mijn journalistieke en zakelijke inzichten aan de slag te gaan.”