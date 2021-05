Plugge over rentree Dumoulin: “Tom gaat glimmen als hij het over Tokio heeft”

Het was waarschijnlijk het grootste nieuws van deze week, de terugkeer van Tom Dumoulin in het peloton. Volgens ploegmanager Richard Plugge staat de Nederlandse renner te springen om aan het traject naar de Olympische Spelen te beginnen.

“De afgelopen paar weken heb ik heel vaak met Tom contact gehad”, vertelde Plugge in het tv-programma Kop over Kop in de Giro. “In die gesprekken gaf hij aan dat er iets aan zit te komen richting een nieuwe start. Afgelopen week hebben we met wat meer mensen met Tom gesproken en toen hebben we eigenlijk die knoop doorgehakt. Dus deze week hebben we gezegd dat we ervoor gaan.”

Volgens Plugge gaf Dumoulin aan dat hij heel veel zin heeft om voor de Spelen te gaan. “En dat hij veel plezier beleeft aan het traject daarnaartoe. Wij hebben gezegd: ‘Het is jouw project’, zoals we dat eigenlijk met elke renner zeggen. We willen heel graag dat een renner het stuur van zijn leven en zijn carrière in eigen hand neemt. Dat kan hij in dit geval richting de Spelen doen en wij zullen hem, zoals we dat met al onze renners doen, ondersteunen om de beste versie van zichzelf neer te kunnen zetten.”

Dat zijn renner weer een frisse kop heeft, vertelde de 51-jarige ploegmanager verder. “We hebben ook vorig jaar heel veel met elkaar gesproken. Hij heeft nu echt weer lol. Hij gaat glimmen als hij het heeft over fietsen en over de Amstel Gold Race nog een keer rijden, maar vooral nu over die tijdrit straks rijden in Tokio.”

Rentree in Zwitserland

De achtdaagse Ronde van Zwitserland, die op zondag 6 juni begint, wordt de eerste wedstrijd die Dumoulin gaat rijden. Vervolgens rijdt hij zowel het NK tijdrijden (op 16 juni) als het NK op de weg (20 juni). Daarna gaat hij op hoogtestage en naar Japan voor de olympische wegwedstrijd (24 juli) en de individuele tijdrit (28 juli).

Wat daarna de plannen zijn, is vooralsnog ongewis. Plugge: “Ook dit proces gaan we weer in alle rust samen met hem aan. En we geven hem daarin ook weer alle rust. Daarna gaan we weer met elkaar kijken.”

Selected for #Tokyo2020 @tom_dumoulin is part of the Dutch team for the road race and time trial🇳🇱 pic.twitter.com/SIwOtdUbKC — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 14, 2021