‘Plouay benaderd om EK te organiseren’ zaterdag 23 mei 2020 om 18:56

Als het aan de Europese Wielerunie ligt, wordt het EK dit jaar verreden in het Franse Plouay. Volgens L’Equipe heeft de Europese Wielerunie de stad benaderd om de organisatie van het wielerevenement op zich te nemen.

De gemeente zou de de Europese Wielerunie vervolgens in contact hebben gebracht met Jean-Yves Tranvaux, organisator van de Bretagne Classic en de GP Plouay-Lorient. Deze staan gepland voor 25 en 26 augustus. Dat is opvallend, aangezien de Europese Wielerunie bekendmaakte het EK het liefst van 24 tot en met 28 augustus te houden.

Tranvaux is enthousiast over het organiseren van het EK, maar wil wel dat zijn twee wedstrijden zo niet worden verdrongen van de kalender. “We hebben de raceverklaringen al ingediend bij de burgemeester en wachten nu op nieuws”, zo bevestigt hij. “Begin juni zouden we meer moeten weten.”

Het EK wielrennen zou dit jaar eigenlijk worden verreden in Trento, maar door de coronacrisis werd deze met een jaar uitgesteld.