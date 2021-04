Ploegloze Carlos Betancur (31) last koerspauze in

Carlos Betancur stond te boek als een van de grootste talenten van zijn generatie, maar heeft op zijn 31ste geen ploeg meer. De Colombiaanse klimmer heeft echter nog geen punt gezet achter zijn carrière, zo laat hij weten via Twitter.

Betancur heeft wel besloten om een koerspauze in te lassen. “Wielervrienden, ik neem voorlopig nog geen afscheid van de fiets. En als ik dat op een dag wel doe, zal ik het jullie vertellen. We hebben allemaal het recht om een pauze in te lassen”, is zijn reactie op social media.

Betancur stapte eind 2010 met mooie adelbrieven over naar de profs en won prestigieuze wedstrijden als de Giro dell’Emilia en Parijs-Nice. Ook werd hij in 2013 vijfde in de Giro d’Italia. Betancur bleek echter ook moeilijk te managen voor ploegleiders. Zo verdween hij soms voor langere tijd van de radar en kampte hij tijdens het seizoen met overgewicht.

Betancur vertrok vorig jaar geruisloos bij het Spaanse Movistar en keerde terug naar zijn thuisland Colombia. Heel even leek hij te kiezen voor een avontuur bij Colombia Tierra de Atletas, een continentale wielerploeg uit Colombia, maar beide partijen kwamen uiteindelijk niet tot een akkoord.

Amigos del ciclismo, por lo pronto no me bajo de la bici y si lo hago algún día les contaré. Todos tenemos derecho a un stop. — CARLOS BETANCUR (@cabg1989) April 16, 2021