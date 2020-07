Gezondheidsproblemen in privésfeer houden Betancur van speciale ‘sportersvlucht’ woensdag 22 juli 2020 om 20:16

Carlos Betancur is begin deze week niet met zijn landgenoten teruggekeerd naar Europa om zich voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. Naar verluidt miste de Colombiaan de speciale ‘sportersvlucht’ omdat iemand in zijn naaste omgeving ernstige gezondheidsproblemen had.

Atleten uit de omgeving van Medellín, zoals Betancur, zouden met twee kleine vliegtuigen afreizen naar Bogotá, waar zij zouden overstappen op de speciale sportersvlucht. Tot het laatste moment zouden de andere atleten op hem hebben gewacht, maar de Movistar-renner kwam niet opdagen op de luchthaven José María Córdova. Volgens Zikloland kon de Colombiaan zijn verzuim echter rechtvaardigen vanwege een ernstig gezondheidsprobleem in zijn naaste omgeving.

Door de coronamaatregelen in het vliegverkeer tussen Zuid-Amerika en Europa komt Betancurs deelname aan de tweede helft van het seizoen in het gedrang. Normaal gesproken zou hij een Italiaans getint programma afwerken met onder meer Strade Bianche op 1 augustus, Tirreno-Adriatico, de Giro d’Italia, waar hij Marc Solder zou moeten bijstaan in de bergen, en de Ronde van Lombardije. Verder zou hij deelnemen aan de Waalse Pijl.