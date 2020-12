‘Carlos Betancur koerst in 2021 voor een Colombiaanse ploeg’

Carlos Betancur vertrok dit jaar geruisloos bij het Spaanse Movistar. De 31-jarige klimmer heeft nu iets van zich laten horen via social media. “Volgend jaar zal ik met Gods hulp in een nieuw tenue verder koersen.” Volgens Ciclismointernacional keert Betancur terug naar zijn thuisland Colombia.

Betancur wil dus nog niet vertellen waar zijn toekomst ligt, maar volgens Ciclismointernacional zal hij binnenkort een contract tekenen bij een Colombiaanse ploeg uit het departement Antioquia, waar Betancur is opgegroeid en ook nog altijd woonachtig is. De explosieve klimmer zal met andere woorden nauwelijks meer in Europa koersen.

Betancur stapte eind 2010 met mooie adelbrieven over naar de profs. De Colombiaan won in zijn periode als U23-renner de Giro d’Italia voor beloften. In dienst van Acqua & Sapone won hij als neoprof de Giro dell’Emilia, een jaar later was het raak in de koninginnenrit van de Ronde van België.

Veelbelovende jaren

Betancur kreeg na twee seizoenen bij Acqua & Sapone de kans om zich te bewijzen op WorldTour-niveau, nadat hij een contract tekende bij AG2R La Mondiale. Het bleek op sportief vlak een succes met eindwinst in Parijs-Nice en de Tour du Haut-Var, een vijfde plek in de Giro d’Italia en top 5-noteringen in de Waalse klassiekers.

Betancur bleek echter ook moeilijk te managen voor ploegleiders. Zo verdween hij soms voor langere tijd van de radar en kampte hij tijdens het seizoen met overgewicht. De renner wist na enkele veelbelovende jaren nooit meer zijn oude niveau te halen, ook niet bij Movistar, al waren er af en toe wel (positieve) uitschieters. Dit jaar bleef het bij dertien koersdagen.