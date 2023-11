maandag 6 november 2023 om 17:32

Ploegleidster Carmen Small verlaat Jumbo-Visma voor nieuw avontuur

Carmen Small zal volgend jaar achter het stuur kruipen van de volgwagen van EF Education-Cannondale. De 43-jarige Amerikaanse oud-wielrenster komt over van Jumbo-Visma, waar ze de voorbije twee seizoenen ploegleidster was. Bij EF Education-Cannondale zal ze worden herenigd met Esra Tromp.

Tromp en Small werkten bij Jumbo-Visma al samen. Tromp was tot eind mei manager bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, maar besloot halverwege het seizoen te vertrekken. Ze werd goed twee maanden later aangekondigd als de algemeen directeur van EF Education-Cannondale, een ‘nieuw’ vrouwenteam van EF Education-EasyPost. Het feit dat Tromp nu bij de Amerikaanse formatie zit, was voor Small een belangrijke reden om te tekenen.

“Ik heb alleen maar positieve ervaringen overgehouden aan de samenwerking met Esra”, laat Small weten in een persbericht. “Ik geloof in haar kwaliteiten, ze is een waanzinnig goede manager. Ze weet echt het beste in mensen naar boven te halen, en kan een team echt naar een hoger niveau tillen. Weer met Esra samenwerken stond helemaal bovenaan mijn prioriteitenlijstje”, spreekt de oud-renster vol lof.

“Toen Esra me benaderde, vond ik het meteen super interessant. Het is namelijk een nieuwe formatie en ik heb al ervaring met het opbouwen van een ploeg”, doelt Small op haar tijd bij Virtu Cycling. “Dit is dus zeker niet nieuw voor mij, maar wel leuk om te doen. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om echt iets op te bouwen. Dat trekt me aan.”