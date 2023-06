EF Education-EasyPost kondigt eigen vrouwenploeg aan

EF Education-EasyPost lanceert volgend seizoen een eigen vrouwenploeg. Dat heeft de Amerikaanse formatie aangekondigd op haar website. Fietsenmerk Cannondale stapt in als co-sponsor bij het team, dat EF Education-Cannondale gaat heten vanaf 2024.

Het is enigszins gek van EF Education-EasyPost een ‘eigen’ team aankondigt, omdat er momenteel al een vrouwenteam koerst onder de naam EF Education-TIBCO-SVB. Die ploeg, waar EF titelsponsor is, is alleen geen eigendom van het bedrijf dat achter de mannenploeg van manager Jonathan Vaughters zit.

De licentie van EF Education-TIBCO-SVB, waar onder meer Zoë Backstedt en Parijs-Roubaix-winnares Alison Jackson rijden, is namelijk in handen van Linda Jackson. Zij liet onlangs weten dat twee grote sponsoren TIBCO en Silicon Valley Bank (SVB) wegvallen en dat ze op zoek gaat naar vervangers om de ploeg door te laten gaan.

Lees ook: Vrouwenploeg EF raakt co-sponsors TIBCO en Silicon Valley Bank kwijt

In het persbericht waarin de nieuwe vrouwenploeg van EF aangekondigd wordt, wordt met geen woord gerept over het huidige vrouwenteam van Linda Jackson. Het is dus onduidelijk of het om een doorstart gaat, waarbij Vaughters de licentie overneemt van Linda Jackson. Beide partijen konden aan Cyclingnews ook geen duidelijkheid geven hierover.

EF Education-EasyPost wordt het volgende WorldTeam dat naast een mannenploeg ook een vrouwenploeg heeft, naast Jumbo-Visma, Team DSM, Alpecin-Deceuninck (Fenix-Deceuninck), Movistar, UAE Emirates (UAE Team ADQ), Trek-Segafredo (straks Lidl-Trek), Jayco AlUla, Cofidis, Arkéa-Samsic (Arkéa) en Soudal Quick-Step (AG Insurance-Soudal Quick-Step).