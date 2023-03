Ploegleider van Evenepoel ziet zwakke plek bij Roglic: “Ben zeker dat hij kan kraken”

In Ronde van Catalonië leverden Remco Evenepoel en Primoz Roglic een hevige strijd, waarbij laatstgenoemde uiteindelijk aan het langste eind trok. Wat hebben hun ploegen geleerd van de afgelopen week, met het oog op de Giro d’Italia? In gesprek met Het Nieuwsblad deelden Merijn Zeeman (sortief directeur bij Jumbo-Visma) en Klaas Lodewyck (ploegleider bij Soudal Quick-Step) hun bevindingen.

“Wat ik onthoud, is dat we in de lastigste rit, richting La Molina, Roglic hebben gekraakt”, zegt Lodewyck als het over de klimcapaciteiten van beide klassementsrenners gaat. “Mocht er nog vijf kilometer extra worden geklommen, kreeg hij een minuut aan zijn broek. Hoe meer beklimmingen onderweg, hoe beter voor Remco. De twee ritten waar Primoz goed presteerde, zijn die waar het heel de dag vlak was en die werden afgesloten met een halfuurtje klimmen. In de Giro zijn er een paar ritten met veel hoogtemeters. Ik ben er zeker van dat Primoz kan kraken als we hem daar vanaf het begin onder druk kunnen zetten.”

Zeeman erkent dat Evenepoel als klimmer gegroeid is, maar denkt niet dat de wereldkampioen qua conditie nog ontzettend veel kan verbeteren de komende weken. “Evenepoel zei voor de start dat hij aan negentig procent zat. Als dat zo is, dan gaat hij vliegen in Italië. Ik moet daarmee lachen. De vermogens die iedereen, dus inclusief Remco, deze week heeft gereden, waren niet normaal. Als je daar nog tien procent bijdoet, dan stijgt hij op in de lucht.”

De tijdrit van Evenepoel

Wat de sterkte van het team betreft, ziet Zeeman dat Soudal Quick-Step zich aan het ontwikkelen is als klassementsploeg. “Ze hebben laten zien dat ze heel sterk zijn en dat zal in de Giro ook zo zijn. Ze gaan uit van hun eigen kracht. Bij ons vallen Sepp Kuss en Steven Kruijswijk weg voor de Giro. In principe blijven Tobias Foss, Koen Bouwman, Michel Hessmann en Robert Gesink in de Giro-kern, en komen Wilco Kelderman, Jan Tratnik en Edoardo Affini er al zeker bij. We zullen sterker zijn dan nu, maar dat zal ook nodig zijn.”

De Giro d’Italia bevat meer dan zeventig tijdritkilometers dit jaar. Wat voor rol gaat dat spelen? “In Catalonië was er geen tijdrit, in de Giro zijn er drie. Dat zal een groot verschil zijn”, denkt Zeeman. “Primoz is ook sterk tegen de klok, maar die new kids on the block zijn heel straf. En Evenepoel is dan nog next level. In de Giro kan het zijn dat Primoz daardoor een achterstand zal moeten goedmaken.”

Andere tactiek Soudal Quick-Step

Lodewyck vertelt dat Soudal Quick-Step in de Giro een andere tactiek zal hanteren, juist vanwege deze tijdritten. “Pakt Remco in Catalonië de leiderstrui, dan werd het een andere situatie. Dan wint hij wellicht drie ritten omdat hij economischer kon koersen, zoals Roglic nu deed. In het beste geval moet Primoz in de Giro de jager zijn.”

Al met al denkt Zeeman dat Roglic en Evenepoel momenteel ongeveer op gelijkte hoogte staan. “Er is weinig verschil nu tussen Evenepoel en Roglic en ik denk dat niemand kan voorspellen wie het finaal zal halen”, klinkt het.

