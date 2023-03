Evenepoel na ‘mooi gevecht’ met Roglic: “Blij dat ik hem kon kloppen in de sprint”

Remco Evenepoel moest de eindzege in de Ronde van Catalonië aan Primoz Roglic laten, maar de wereldkampioen pakte wel de zege in de slotrit. In de klassieke Barcelona-rit reed hij weg met Roglic en bleef hij de Sloveen voor op de streep. “Ik wist dat het moeilijk was om Primoz te lossen op dit parcours”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“We hebben weer bewezen dat we de sterksten waren”, doelde hij op zichzelf en Roglic. “Mijn team heeft veel verantwoordelijkheid genomen, zowel bij de start als op de lokale rondes. Ik denk dat we deze zege verdienen. Het was een mooi gevecht met Primoz en ik ben blij dat ik hem kon kloppen in de sprint.”

Evenepoel probeerde het meermaals op de Montjuïc, maar kreeg Roglic niet los. Had hij verwacht dat de Jumbo-Visma-kopman zo taai zou zijn? “Natuurlijk, het is Primoz Roglic. Hij is een van de sterkste renners ter wereld en is in heel goede vorm. Als hij in topvorm is, is hij misschien de beste. En ik wist dat als iemand me zou kunnen volgen, hij het zou zijn. Bovendien is het gemakkelijker om de trui te verdedigen dan de trui aan te vallen. Ik moet hem feliciteren, hij heeft ook een heel sterke week achter de rug. Wat mezelf betreft, ben ik heel blij om deze mooie rit te pakken in Barcelona.”

Ik wist dat ik goed was, dus ik kwam hier voor het podium en om wat ritten te winnen. Uiteindelijk ben ik tweede in het klassement, op slechts zes seconden. Dat is praktisch dezelfde tijd als de winnaar. Maar als je ziet hoe sterkt Primoz was, als je ziet hoe sterk ik was, vergeleken met iedereen achter ons, dan moest een van ons deze mooie wedstrijd wel winnen. Ik ben ook heel blij dat mijn team in orde was, ik denk dat we hebben laten zien dat we in het algemeen misschien wel de sterkste ploeg waren deze week.”

