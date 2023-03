Roglic genoot van strijd met Evenepoel: “Het was een geweldige week”

Primoz Roglic schreef zondag de Ronde van Catalonië op zijn naam. In de slotrit sloeg hij meerdere aanvallen af van Remco Evenepoel, die wel als eerste over de streep kwam in Barcelona. Roglic had de aanvallen van de wereldkampioen wel aan zien komen, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Het waren zes zware dagen en ik had nog wel één laatste zware dag verwacht”, aldus de Sloveen. “Maar het team was geweldig, ze hielden me in de juiste positie. En ik had benen. Het was dus een geweldige week, we kunnen het nu vieren.”

De zege in de Ronde van Catalonie betekent veel voor Roglic. “De wedstrijd miste nog op mijn palmares. Het is mooi om onderdeel te zijn van zo’n lange historie, het is een van de oudste rittenkoersen. Ik ben vereerd om bij de winnaars te horen.”

In mei staan Evenepoel en Roglic weer tegenover elkaar, dan in de Giro d’Italia. Krijgen we in die wedstrijd hetzelfde te zien als in de Ronde van Catalonië? “Ik hoop het”, lachte de kopman van Jumbo-Visma. “Het was leuk, ik heb ervan genoten.”

