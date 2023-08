Ploegleider van Evenepoel: “In essentie vind ik hetzelfde als Remco’s vader”

Klaas Lodewyck, een van de ploegleiders van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step, heeft voor het eerst ‘gemend’ in de heisa rond Evenepoel. Lodewyck vertelde in een interview met Het Laatste Nieuws dat hij zich kan vinden in de woorden van vader Evenepoel.

Lees ook: Vader Evenepoel reageert op Lefevere: “Logisch dat we vragen beginnen te stellen”

“Ik heb het zien passeren, maar ik heb me stilletjes op de achtergrond gehouden. De situatie was niet ideaal voor Remco, zo kort voor het WK, maar ik vond niet dat ik me moest moeien. Patrick Lefevere heeft gesproken en dat was genoeg”, geeft Lodewyck mee. Wat vond hij zelf van de uitspraken van vader Evenepoel? “Remco’s vader heeft het bruut gezegd, maar in essentie vind ik hetzelfde”

Lodewyck legt uit: “Ik ben ook van mening dat je als team moet blijven evalueren. Dat is de realiteit van topsport: als je tevreden bent met wat je hebt, blijf je stilstaan. Je moet blijven zoeken naar verbetering. Op dat vlak zijn we het eens: de enige weg is vooruit.”

Lees ook: Remco Evenepoel over toekomst bij Soudal Quick-Step: “Een contract is een contract”

Lodewyck: Sterkste deelnemersveld waar Remco ooit tegen gekoerst heeft”

Verder blikt de Vlaamse ex-renner ook vooruit op de aanstaande Vuelta, waar hij zelf ook actief zal zijn als ploegleider. “Er zijn zo veel kopmannen. Kijk naar de deelnemerslijst. Remco, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Juan Ayuso, Joao Almeida: eigenlijk is dat straffer dan de Tour. Tadej Pogacar is de enige die er niet bij is.”

“Hij en Vingegaard waren in de Tour outstanding, maar de laag eronder is in deze Vuelta beter. Hier zijn meer kandidaten voor het podium dan er in de Tour waren. Dit is het sterkste deelnemersveld waartegen Remco ooit gekoerst heeft in een rittenkoers”, besloot Lodewyck.