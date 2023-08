Vader Evenepoel reageert op Lefevere: “Logisch dat we vragen beginnen te stellen”

Patrick Lefevere en Patrick Evenepoel blijven via de media met elkaar communiceren. Eerst gaf de vader van Remco Evenepoel aan dat een vertrek van zijn zoon bij Soudal Quick-Step niet uitgesloten was, waarop Lefevere reageerde dat deze uitspraak ‘dom’ was en de gevolgen van een vertrek ‘niet te overzien’. Nu is Evenepoel senior weer aan zet.

“De onduidelijkheid over de toekomst van de ploeg is lastig”, aldus Patrick Evenepoel in gesprek met Het Laatste Nieuws. “We lezen van alles en nog wat. Er werden nog geen betere klimmers aangetrokken. Er waren jongens bereid om te komen, maar allerlei omstandigheden gooiden blijkbaar roet in het eten. We weten niet hoe de vork precies in de steel zit. Ik denk dat het dan toch logisch is dat we ons vragen beginnen te stellen.”

“Ik weet wat Remco wil bereiken, maar de beloftes zijn niet nagekomen. Het contract is er en niemand wil een juridische strijd. Hij moet gewoon kijken waar hij zijn doelstellingen kan halen”, klinkt het. Eerder zei Patrick Evenepoel dat drie teams concrete interesse in zijn zoon hebben. “Er is interesse in Remco, ja, en niet alleen van INEOS. Ik heb al contact gehad met vijf grote ploegen, waarvan drie zeer concreet. Dat is logisch, zolang Soudal Quick-Step niet kan garanderen dat Remco volgend jaar zal kunnen strijden voor Tourwinst.”

