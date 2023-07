Mathieu van der Poel: “Deze finale was nog gevaarlijker dan maandag”

Video

Mathieu van der Poel telde zijn zegeningen na afloop van de vierde rit in de Tour de France. Niet alleen omdat Jasper Philipsen de etappe won, maar vooral ook omdat hij recht op zijn fiets bleef. “Het was super gevaarlijk”, zegt hij na afloop. “Nog gevaarlijker dan gisteren.”

“Ik ben blij”, gaat hij verder. “Maar toch vooral omdat ik niet onderuit ben gegaan. Dat Jasper wint maakt het wel dubbel zo mooi. Het is leuk dat hij het weer afmaakt. Het gaat ook nog een keer gebeuren dat het ons niet lukt deze Tour.”

Over de slotkilometer van de etappe waarin hij Philipsen opnieuw naar het front bracht, zei hij: “Ik zat helemaal vast aan de buitenkant, maar wist wonderwel toch nog een gaatje te vinden. Ik had goede benen en perste er een heel goede sprint uit.”

“Dan hebben we toch niet voor niets zoveel risico genomen”, eindigt MVDP.

