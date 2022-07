Ploegleider Parkhotel Valkenburg verdedigt Nicole Frain: “Het was niet haar intentie”

Marta Cavalli moest in de tweede etappe van de Tour de France Femmes opgeven nadat Nicole Frain met hoge snelheid op haar inreed. Dat leidde tot de nodige commotie. Stephen Delcourt, de ploegmanager van FDJ-SUEZ Futuroscope, zei voor de start van de derde etappe tegen CyclingNews dat hij niet zou starten, als hij Frain was geweest. Bart Faes, ploegleider van Parkhotel Valkenburg, verdedigt in gesprek met diezelfde nieuwssite Frain juist.

“Als ik Nicole Frain was, zou ik niet starten vandaag (gisteren, red.). Maar ik ben niet haar, noch haar ploegleider, noch de organisatie”, aldus Delcourt, die de val van Cavalli moeilijk vond om te aanschouwen. “Een val als deze is moeilijk om naar te kijken. Hier werken we niet voor. Het is moeilijk te beschrijven. Ik beeldde me een slecht scenario in en dacht aan Marta en haar familie. Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd?”

“Niet haar intentie”

De reacties op de actie van Frain waren niet mals, maar Faes vindt de harde woorden onterecht. “Het was niet haar bedoeling om dit te doen. Nee, zeker niet, nee. Het was niet haar intentie om iemand pijn te doen, nee, dat kan niet. Als we het gevoel hadden dat het haar intentie was, dan hadden we haar zeker uit de wedstrijd gehaald. Maar nee, dat was het niet.”

Cavalli liep schedelletsel op door het incident, zo bleek bij onderzoek in het ziekenhuis, maar kon zich maandagavond weer bij haar ploeg voegen. Faes was blij, toen hij dat hoorde. Hij en Frain hadden beiden contact proberen op te nemen met FDJ-SUEZ Futuroscope uit bezorgdheid om Cavalli en op hun excuses aan te bieden, vertelt hij. “We waren bang dat ze een grote blessure had en dat is het laatste dat zou moeten gebeuren”, aldus Faes, die vertelt dat de renners en staf van Parkhotel Valkenburg na de rit van maandag ook een moeilijk nacht hebben gehad.

De val

Faes legde ook nog uit wat er bij de val precies gebeurde. “Nicole kwam terug van een val, in het wiel van haar ploeggenote (Anne van Rooijen, red.). Ze kwamen terug, ik zei tegen haar ploeggenote dat ze aan de linkerkant langs het peloton moest, en op dat moment was er een val. Je hebt één of twee seconden nodig om te reageren. Ze gingen 63 kilometer per uur. Als je een moment niet voor je uitkijkt en het gebeurt, dan ben je vijftien meter verder. En dat gebeurde. Ze zei dat ze dacht dat er een gat was. Ze realiseerde niet wat er gebeurde, ze zag de val niet. Dat was het hele probleem.”

“We zijn blij dat er geen serieuze blessure was bij Cavalli, maar ook niet bij onze rensters. Anne ging heel snel op links, er was geen tijd om te remmen. We zijn erg… Voor ons is het ook heel moeilijk wat er is gebeurd”, aldus Faes. De ploegleider reageerde ook nog op de berichten die binnenkwamen via sociale media. “Alle reacties en al die bullshit, alle mensen die niet in de wedstrijd zijn, en niet kunnen zien wat er gebeurt… Ze probeerde te remmen, maar ze kon niet op tijd remmen natuurlijk.”

Jakobsen en Groenewegen

Door sommigen werd ook de vergelijking gemaakt met de val van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen 2020. “Dit is heel anders. Dat was een massasprint en dit was heel anders dan dat. Je moet in een seconde reageren, in vijftig meter en terwijl je over het peloton heen kijkt. Je ziet niet echt wat er gebeurt.”