Actie Nicole Frain zorgt voor commotie: “Ik dacht een gaatje te zien”

Nicole Frain kreeg na de finish van de tweede etappe van de Tour de France Femmes behoorlijk veel over zich heen. De Australische kampioene van Parkhotel-Valkenburg reed op goed 25 kilometer van de aankomst in Provins hard in op Marta Cavalli. De Italiaanse, een van de topfavorieten voor de eindzege, moest niet veel later de strijd staken.

De tweede rit van de Tour de France Femmes werd ontsierd door enkele zware valpartijen. Zo gingen meerdere rensters met nog goed 25 kilometer te gaan tegen de vlakte, met als grootste slachtoffer Marta Cavalli. De Italiaanse leek de dans eerst te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door Nicole Frain en klapte zo hard tegen het asfalt. Frain kwam zelf ook op hoge snelheid ten val, maar wist wel de finish te bereiken.

Cavalli moest duidelijk bekomen van haar zware klapper, maar stapte uiteindelijk toch weer op de fiets. Niet veel later werd ze uit veiligheidsoverwegingen echter uit koers gehaald. Ze werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een hersenschudding constateerden. Ook liep de nummer twee van de voorbije Giro d’Italia Donne een rugtrauma op.

Excuses

Na afloop kwam Frain voor de camera van Eurosport met een opvallend verhaal. “Ik kwam net terug van een eerdere valpartij en reed aan een vrij hoge snelheid terug naar het peloton, toen er opnieuw werd gevallen. Ik dacht een gaatje te zien. Ik kon er wel doorheen, dacht ik, maar dat bleek toch niet te kunnen. Ik heb de valpartij niet gemist”, aldus Frain, die zich verder niet leek te bekommeren om Cavalli.

De Australische liet enkele uren later opnieuw van zich horen, ditmaal via Instagram. “Het ging vandaag niet zoals gehoopt. Het was hectisch en ik voelde me de hele dag al niet op mijn gemak. Ik heb geprobeerd de valpartij te vermijden, maar ik had geen kant om op te gaan. Natuurlijk was dit niet mijn intentie en het spijt me voor de rensters die erbij betrokken waren.” Inmiddels heeft Frain ook haar excuses aangeboden aan FDJ-SUEZ-Futuroscope, de ploeg van Cavalli, zo meldt Cyclingnews.

😲 Oh le carnage ! Enorme chute sur le Tour de France Femmes avec, notamment, le violent fauchage de Marta Cavalli par Nicole Frain. Le #TDFF, c’est sur Eurosport 1, l’appli Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0 avec #LesRP pic.twitter.com/LLbhyl3kMQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 25, 2022