Sportieve tik voor FDJ: Marta Cavalli geeft op in Tour de France Femmes

De Tour de France Femmes is na twee dagen al een van haar smaakmakers kwijt. Marta Cavalli, de kopvrouw van FDJ-SUEZ-Futuroscope, moest na een zware smakker in de tweede etappe naar Provins opgeven.

De tweede rit van de Tour de France Femmes werd ontsierd door enkele zware valpartijen. Zo gingen meerdere rensters met nog goed 26 kilometer te gaan tegen de vlakte, met als grootste slachtoffer Marta Cavalli. De Italiaanse leek de dans eerst te ontspringen, maar ze werd vervolgens vol in haar rug geraakt door de onoplettende Nicole Frain en klapte zo hard tegen het asfalt.

Cavalli, in het voorjaar winnares van de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl en de nummer twee van de voorbije Giro Donne, bleef lang op de grond liggen. De kopvrouw van FDJ-SUEZ-Futuroscope moest duidelijk bekomen van haar zware klapper, maar stapte uiteindelijk toch weer op de fiets. Het bleek slechts een korte opleving, want niet veel later besloot Cavalli toch de handdoek te gooien.

Baaldag voor FDJ-SUEZ-Futuroscope

De klimster werd na de race naar het ziekenhuis gebracht voor aanvullende medische onderzoeken. Het was sowieso een heuse baaldag voor de Franse formatie. Cecilie Uttrup Ludwig, de andere kopvrouw voor het klassement, liet zich verrassen in het waaiergeweld en moest aan de finish bijna twee minuten toegeven op ritwinnaars Marianne Vos.