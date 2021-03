Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Luca Scinto.

Ploegleider Luca Scinto gewond bij aanrijding met auto

Luca Scinto, ploegleider bij Vini Zabù, is dinsdag gewond geraakt tijdens een fietstocht door het Toscaanse San Baronto. De Italiaan kon een auto, die vlak voor hem tot stilstand was gekomen, niet meer ontwijken en botste er bovenop. Na het ongeval werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn verwondingen aan de knie en zijn mond werden gehecht.

“Ik was in San Baronto aan het fietsen en een jasje aan het aantrekken, toen een auto mij voorbij reed. De auto stopte vervolgens midden op de weg omdat de bestuurder met een vriend wilde praten”, vertelt Scinto aan TuttoBICI. “Ik had mijn hoofd naar beneden om mijn rits vast te maken en kon een botsing niet voorkomen.”

“Dankzij mijn helm is het uiteindelijk allemaal meegevallen. Als ik die niet had gehad, had het veel erger kunnen aflopen”, aldus de voormalige profrenner van o.a. Mapei-Quickstep.