Planckaert verrast in Burgos: “Had vertrouwen in de laatste kilometer”

Edward Planckaert zat in de finale van de eerste rit van de Vuelta a Burgos vol met vertrouwen over zijn sprint. Dat vertelde de 26-jarige coureur van Alpecin-Fenix in het flashinterview na zijn verrassende ritzege. “Ik voelde mij sterk en had vertrouwen in de laatste kilometer”, zegt hij.

“Vandaag was het heel warm, maar het gevoel was goed”, vertelt Planckaert nadat hij in de oplopende aankomst op de Alto del Castillo had afgerekend met Gonzalo Serrano. “Ik zat al mee in de eerste waaier en voelde mij sterk.”

De waaiers maakten de eerste etappe van de Ronde van Burgos lastig, en dat was in het voordeel van Planckaert. “Er was een groot gat tussen de twee pelotons, maar alles kwam nog terug. In aanloop naar de eerste klim van de Alto del Castillo spaarde ik energie voor de laatste ronde, en uiteindelijk won ik”, geeft hij aan.

Over de eindzege denkt Planckaert, voor wie het zijn eerste profzege is in vijf seizoenen als professioneel wielrenner, niet na. “De eerste dag dat het bergop gaat, zal mijn laatste dag in de leiderstrui worden.”