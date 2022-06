Plan om gokreclame te verbieden kwam van topman Belgische Nationale Loterij

De Minister van Justitie in België, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), maakte onlangs bekend dat hij de reclame voor goksites aan banden wil leggen. Uit onderzoek van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws blijkt nu dat dit voorstel, dat ook gevolgen zou hebben voor de wielersport, niet zomaar tot stand kwam, maar een eis was van de Nationale Loterij. De Loterij zou in ruil voor deze toegift 30 miljoen euro meer betalen aan de federale overheid.

VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws zagen een brief in, die Jannie Haek, de baas van de Nationale Loterij, verstuurde aan staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). Haek reageerde hierin op een vraag van de federale regering om de monopolierente, een bedrag dat de Nationale Loterij jaarlijks moet betalen omdat het als enige in het land loterijspelen mag organiseren, met 30 miljoen te verhogen.

In de brief zegt Haek dat hij bereid is om die extra 30 miljoen betalen, mits er aan drie voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is de beperking van reclame voor kansspelen. Haek wil dat deze reclame verder aan banden wordt gelegd door strengere regels. Volgens Van Quickenborne heeft de brief van Haek echter niet meegespeeld in de beslissing om de reclame voor kansspelen te beperken.

“Het was al van het EK (voetbal, red.) vorig jaar duidelijk dat het de spuigaten uitliep met gokreclame. Ik heb dan ook in juni 2021 in het parlement gezegd dat we hier paal en perk aan gingen stellen. Een overgrote meerderheid van de partijen steunt deze maatregelen en ze zullen er komen”, aldus Van Quickenborne, die de afgelopen jaren inderdaad een “verdere verstrenging” aankondigde. Van een volledig verbod op gokreclame, zoals hij nu voorstelt, was echter nooit sprake. Blijkt dat uitgerekend de Nationale Loterij hier haar stem in had.

Van Quickenborne wil ook “strenge beperkingen” voor de Nationale Loterij

Wat de reclamespotjes van de Nationale Loterij zelf betreft, ziet Haek geen probleem. “Op zich is het probleem niet de reclame, maar het onderliggend product waarvoor die gemaakt wordt. We hebben dan ook een ethische code, die vastgelegd is door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)”, aldus de baas van de Nationale Loterij.

Van Quickenborne gaat daar echter niet zomaar in mee. “De gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij spreekt voor eigen rekening, maar zijn bewering dat de producten van de Loterij niet bijdragen aan een gokverslaving, raakt kant noch wal. Ook voor de Nationale Loterij moeten er strenge beperkingen komen. Staatssecretaris Mahdi, die verantwoordelijk is voor de Loterij, werkt hieraan en ik steun hem daarin.”

Wielersport

Mocht het voorstel daadwerkelijk uitgevoerd worden, dan zal ook de sport, zowel het voetbal als het wielrennen, hard getroffen worden door het nieuwe Koninklijk Besluit. Tegen 1 januari 2025 moeten alle gokmerken van (Belgische) sportshirts verdwenen zijn. En tot die tijd mogen gokbedrijven als sportsponsor alleen nog reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken.