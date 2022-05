Sponsoring door gokbedrijven op de schop in België: moet Lotto Soudal op zoek naar vervanger?

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil zowat alle vormen van gokreclame aan banden leggen. Een ontwerp voor een Koninklijk Besluit is reeds goedgekeurd door zes bevoegde ministers, maar moet nog worden goedgekeurd door Europa en voor advies langs de Raad van State. Ook het wielrennen wordt hierbij getroffen.

“Gokken is het nieuwe roken”, aldus Van Quickenborne, minister van Justitie in België. “Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal jongeren dat gokt met 43 procent gestegen. En niet minder dan 40 procent van de winsten die gokbedrijven maken, is afkomstig van mensen met een verslaving. Achter die cijfers gaat veel leed schuil.”

Dus wil de minister korte metten maken met het adverteren door die bedrijven. Dat meldden deze ochtend de kranten van Het Mediahuis. Gokplatformen zullen geen reclame meer mogen maken via spots in de media zoals kranten, tv, radio en websites. Ook affiches op straat en publiciteit via social media worden verboden. Alleen voor lopende publiciteitscontracten is er een overgangsmaatregel tot oktober 2023. Enkel wie actief op zoek gaat naar informatie over kansspelen, kan nog reclame te zien krijgen.

Wat met Nationale Loterij?

Maar ook de sport, zowel het voetbal als het wielrennen, zal hard getroffen worden door het nieuwe Koninklijk Besluit. Tegen 1 januari 2025 moeten alle gokmerken van (Belgische) sportshirts verdwenen zijn. En tot die tijd mogen gokbedrijven als sportsponsor alleen nog reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken.

Het is voorlopig niet duidelijk of ook de Nationale Loterij onder ‘gokbedrijven’ valt. Indien wel, lijkt Lotto Soudal een van de grotere slachtoffers te worden en moet het op zoek naar een alternatief. Ook de WorldTeams Intermarché-Wanty-Gobert (Circus) en Quick-Step Alpha Vinyl (Napoleon Games) worden getroffen, al gaat het in beide teams niet over een naamsponsor.

Vraag om overleg

Dat is wel het geval voor het Waalse ProTeam Bingoal-Pauwels Sauces WB, het vrouwenteam Bingoal-Chevalmeire en de veldritploegen Pauwels Sauzen-Bingoal en Team 777. Vanuit het voetbal wordt intussen al om overleg gevraagd. Volgens Lorin Parys, CEO van de Pro League, zou de maatregel meer dan 12 % inkomsten wegsnijden. Vanuit het wielrennen is voorlopig nog geen officiële reactie gekomen.