Plan Floortje Mackaij 2.0 moet haar in de richting van Annemiek van Vleuten brengen

Interview

Floortje Mackaij koos na tien jaar Team DSM afgelopen winter voor een overstap naar Movistar. Bij de Spaanse formatie gaat ze niet opnieuw op klassiekers jagen. De 27-jarige Woerdense rijdt er nog een heel aantal, maar samen met haar nieuwe trainer Louis Delahaye jaagt ze op nieuw grondgebied. “Het plan is om te kijken of ik in de toekomst de Tour de France kan winnen”, vertelt ze aan WielerFlits.

Team DSM is een ploeg met een duidelijke visie. Eentje waaraan niet valt te tornen. En eigenlijk paste dat al een tijdje niet meer bij Mackaij. Meer dan eens volgde ze haar eigen weg en moest ze op het matje komen. Dat ze meteen haar eerste koers in het shirt van Movistar won, was voor haar de bevestiging dat haar eigen plan trekken loont. Een groter contrast tussen beide ploegen bestaat niet, zonder haar oude ploeg tekort te doen. “Alles is anders dan ik gewend ben”, vertelt ze enthousiast. “Het verschil is zo groot, dat voor mijn gevoel niets hetzelfde is bij Movistar.”

Daarbij werd ze wel volledig uit haar comfortzone gerukt. “Un poquito!”, antwoordt Mackaij op de vraag hoe haar Spaans is. “Ik leer hier iedere dag. Ik heb wel een lerares Spaans gehad in Nederland. Maar ik ben daarin een beetje laks, dus ik ben nog niet zo heel vaak geweest”, grijnst ze. “Het enige dat ik kende, was gracias (bedankt, red.). Maar tien jaar geleden toen ik prof werd, sprak ik ook helemaal geen Engels. Ik ben vroegtijdig met mijn studie gestopt vanwege het wielrennen. Engels toen en Spaans nu is een uitdaging, maar ik vind dat eigenlijk heel erg leuk!”

Dat verandering van spijs doet eten, bewees ze dus meteen al. “Bij Team DSM is alles goed geregeld, net als hier: kleding, fietsen, materiaal, noem maar op. Het grote verschil is de sfeer en je eigen inbreng. Ik moest wel een beetje wennen aan die mañana mañana-cultuur, vooral aan het late eten. Maar het belangrijkste is dat ik samen met de ploeg een wedstrijdprogramma maak en dat ik er echt achtersta wat ik doe. Dat gevoel moet kloppen, daarvan krijg je vertrouwen en geloof en dan rolt de rest er vanzelf uit. Ik heb hier echt heel veel plezier weer teruggevonden.”

Openbaring door nieuwe trainer

Waar Mackaij bij Team DSM met een trainer van de ploeg werkte, heeft ze daar bij Movistar vrije keuze in. Ze kwam uit bij Louis Delahaye, de trainer van haar ploeggenote en wereldkampioene Annemiek van Vleuten. “Ik ben zo blij met hem!”, benadrukt Mackaij. “Zoals het tot nu toe gaat, daar ben ik Louis heel erg dankbaar voor. Afgelopen winter ben ik heel anders gaan trainen. Voor mijn gevoel veel minder hard dan voorheen. Toch trapte ik tijdens trainingen wel recordjes en voelde ik wel dat ik goed in orde was. Het was daarom ook erg fijn dat ik meteen kon winnen.”

De Woerdense is intussen alweer tien jaar prof. Maar vanaf 2023 gooit ze het vanaf een heel andere boeg, met dank aan Delahaye. “Ik merk dat ik bergop echt een stap heb gemaakt. Dat komt denk ik alleen maar omdat ik eindelijk vertrouwen van de mensen om me heen krijg, die geloven dat ik hard bergop kan rijden. Dat ik veel meer ben dan een renster die gewoon een beetje meerijdt in het peloton en goed is in klassiekers. Omdat ik best wel allround ben, werd ik de laatste jaren een beetje overal ingezet. Ik heb nu een beetje van dit traject geproefd en dat smaakt naar veel meer.”

Zeker nu haar beste jaren er normaal gezien aan moeten komen. “Vooral mijn vader heeft altijd heel erg geloofd in mij als klimmer en eigenlijk heeft hij bijna altijd gelijk”, lacht Mackaij. “Ik wist het zelf eigenlijk ook wel. Vorig jaar reed ik al heel erg goed bergop in de Ronde van Zwitserland, nadat ik in Andorra hard had getraind. Toen ik in oktober eigenlijk met Louis om tafel ben gegaan om te bespreken en wat ik nog uit mijn carrière wil halen, kwam het erop neer dat ik het klimmen langer bergop beter wil beheersen. Maar ook koersen als Amstel en Luik, die kant wil ik op.”

Nieuwe stippen op de horizon

En dus weg van de Vlaamse klassiekers, waar ze de beste was tijdens Gent-Wevelgem 2015. “Ik houd ven elke koers en ik zou ze allemaal willen winnen”, zegt Mackaij. “Maar ik heb nu zelf mijn programma uitgetekend en dat is heel anders dan andere jaren. Al zal ik in mijn leven Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen niet één keer laten schieten. Daarvoor werk ik een hoogtestage af en daarna rijd ik de Amstel Gold Race en de Ardennenklassiekers. Dan volgt de Vuelta a España en dan een nieuwe hoogtestage in functie van de Giro d’Italia en Tour de France.”

“Ik ga dus voornamelijk de bergen in”, legt ze uit. “En ja, nu je het zegt is dit programma grotendeels hetzelfde als die van Annemiek. Toeval, want Louis kijkt met mij voornamelijk naar de verdere toekomst. Hij is echt ingericht met een heel goed en groot plan om mij steeds beter te laten ontwikkelen. Misschien wel in de richting van Annemiek. Haar evenaren is denk ik onmogelijk. Maar wat zij in haar mars heeft, die kant zou ik inderdaad wel op willen, ja.” Van Vleuten – die na dit wielerjaar afscheid neemt – is voor Mackaij dan ook een inspiratiebron.

De renster uit het Utrechste Woerden is dan ook blij dat ze de kunst de komende maanden bij haar kan afkijken. “Haar evolutie als renster is indrukwekkend geweest, maar die is wel hand in hand gegaan met de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. Toen ik tien jaar geleden prof werd, at ik nog dagelijks broodjes grillworst en hagelslag. Toen benaderde ik het wielrennen op een heel andere manier. Tijdens trainingskampen vond ik het belangrijker welke bikini ik mee had, dan welke training ik deed. Ik trainde altijd hard en veel, liet me nooit lossen. Maar verder stond ik er niet bij stil.”

De Tour als heilige graal

En nu tien jaar later, durft Mackaij te dromen. “De Tour de France staat heel hoog op mijn lijstje”, openbaart ze. “Naast veel meer bergop trainen, ga ook veel meer werken op mijn tijdrit. Die zit in de komende Tour. Alleen ga ik het wel op mijn eigen manier doen. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet nog tien jaar fietsen, zoals op de leeftijd waarop Annemiek nu rondrijdt. Maar ik zou wel heel graag in haar voetsporen willen treden. Wat zij bereikt heeft, dat wil ik ook heel erg graag. Maar ik ben wel Floortje Mackaij en zij is Annemiek van Vleuten. Ik wil vooral leren, maar niet kopiëren.”

Dat haar overstap naar Movistar en trainer Delahaye haar goed heeft gedaan, blijkt uit het zelfvertrouwen dat Mackaij uitstraalt. “Met mijn trainer, mijn familie, mijn vrienden en iedereen om me heen, als de balans goed is in alles, denk ik dat ik er voor kan gaan. Ik voel echt oprecht dat ik nog zoveel meer uit mijn carrière kan gaan halen en dat daar nu goed aan begonnen ben. Als ik moet kiezen tussen het winnen van Vlaanderen, Roubaix of de Tour? Dan zeg ik alle drie. En dan zou mijn vader zeggen: ‘Floor, zonder te overdrijven of zonder te liegen, dat kan jij’”, grinnikt ze.