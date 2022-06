Piotr Havik wendt zich tot gravelwedstrijden en mikt op eerste WK-titel

Piotr Havik zette afgelopen jaar een punt achter zijn wielercarrière. De toenmalig renner van BEAT Cycling probeerde vele jaren het tot de profs te schoppen, maar dat bleef bij één seizoen Riwal-Securitas. Het Deense ProTeam kreeg de financiën niet rond en deed eind 2020 vervolgens twee stappen terug. De bijna 28-jarige Havik richt zich nu op een nieuwe discipline: gravel.

Afgelopen weekend werd de voormalig winnaar van onder meer de Ronde van Overijssel en de GP Stad Zottegem tweede achter Niki Terpstra in de UCI Gravel Series in het Franse Millnau. Begin mei stond Havik ook al op het podium van de Traka in Girona, gewonnen door Ivar Slik. Laatstgenoemde was afgelopen weekend de beste in Unbound Gravel, het officieuze WK voor gravelers. De UCI heeft de discipline dit jaar ook omarmt, want naast de Gravel Series volgt dit jaar ook het allereerste officiële WK ooit. De eerste manche van de UCI Gravel Series werd dit jaar op de Filipijnen overigens gewonnen door de Nederlander Rick Nobel.

Over dat wereldkampioenschap is nog niets bekend, maar dat is wel meteen het nieuwe hoofddoel van de Zuid-Hollander. “Met dank aan mijn samenwerking met mijn sponsor Oneway Bike, heb ik een dubbele stap in mijn carrière kunnen maken,” vertelt Havik. “Oneway is de distributeur van onder andere CUBE, Lezyne, Ere Research en het nieuwe kledingmerk Cyclique. Naast dat ze mij ondersteunen met alle materialen die ik nodig heb om mijn gravelwedstrijden te rijden, hebben zij mij ook een prachtige baan aangeboden op de marketingafdeling. Deze is zeer goed te combineren met mijn sportieve carrière. Win-win dus.”

De komende maanden zal Havik vooral wedstrijden rijden in de UCI Gravel Series, de NL Gravel Series en dan aansluitend het WK (binnenkort zal de UCI de datum en locatie bekendmaken) en het NK in Epe op de Veluwe. Een overzicht van zijn programma vind je hieronder.

Gravelprogramma Piotr Havik

11-06-2022: GP Cannondale, Zandvoort (NL Gravel Series)

18-06-2022: Gravel Adventure, Świeradów-Zdrój (UCI Gravel Series)

20-08-2022: Gravel Grit n Grind, Halmstad (UCI Gravel Series)

27-08-2022: Houffa Gravel, Houffalize (UCI Gravel Series)

03-09-2022: La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, Quattordio (UCI Gravel Series)

17-09-2022: Gravel One Fifty, Veenhuizen (UCI Gravel Series)

01-10-2022: Vorden (NL Gravel Series)

??-??-????: WK Gravel

22-10-2022: NK Gravel, Epe