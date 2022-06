Niki Terpstra is de beste in UCI Gravel World Series in Millau

Niki Terpstra heeft zondag de winst gegrepen in de derde manche van de UCI Gravel World Series. De 38-jarige Nederlander van TotalEnergies was na 130 kilometer de beste in de Wish One Gravel Race in het Franse Millau. De koers bestond voor 40% uit gravelwegen, voor 40% uit bospaden en voor 20% uit asfalt.

De UCI Gravel World Series is dit jaar in het leven geroepen door de internationale wielerunie UCI. In april werd al een manche verreden op de Filipijnen en in mei was een wedstrijd in Australië. Millau was de derde manche. De eerstvolgende koers is op 18 juni in Polen.

De reeks van twaalf wedstrijden trekt ook naar Nederland en België. Voor de wedstrijd in België is de keuze gevallen op Houffalize, in de provincie Luxemburg. De wedstrijd in Nederland vindt in Veenhuizen (Drenthe) plaats.

Geplaatst voor WK Gravelracen

Het concept van de nieuwe gravelreeks is gebaseerd op de UCI Gran Fondo World Series, waar renners ook hun plek kunnen verdienen voor het WK. Bij elke ronde van de nieuwe Gravel World Series zullen de snelste 25% van de mannen en vrouwen van elke leeftijdsgroep zich kwalificeren voor het WK gravelracen, dat in de herfst wordt gehouden.

Het enige verschil met het concept voor Gran Fondo is dat beroepsrenners ook aan evenementen van de UCI Gravel World Series kunnen deelnemen en zich kunnen kwalificeren voor het WK van deze opkomende discipline.

Pendant ce temps là à Millau, Niki Terpstra s’impose sur la Wish One Gravel Race ! 👏 pic.twitter.com/94jAUK0jiw — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) June 5, 2022