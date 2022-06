Ivar Slik wint loodzware editie van Unbound Gravel, Laurens ten Dam vierde

Ivar Slik heeft zaterdag een unieke overwinning geboekt in Unbound Gravel. De Nederlander, dit sinds dit jaar ambassadeur is van Wilier Triestina voor het gravelracen, won na een wedstrijd van ruim negen uur de sprint van een kopgroep van vier. Laurens ten Dam werd vierde.

Unbound Gravel (ook wel bekend onder de oude naam Dirty Kanza) is het officieuze WK in de gravelscene. De wedstrijd in de Amerikaanse staat Kansas is 200 mijl lang, omgerekend 320 kilometer, en werd zaterdag verreden in bijzondere omstandigheden. Door de vele regenval van de afgelopen week, en de regenval op de koersdag zelf, was het erg modderig en werd de wedstrijd nog zwaarder.

Kopgroep met bekende namen

Laurens ten Dam was een van de eerste renners die ten aanval trok, maar zijn poging werd onschadelijk gemaakt door een elitegroep met daarbij topfavoriet Slik en ook oud-profwielrenner Ian Boswell (die vorig jaar won) en voormalig LottoNL-Jumbo-renner Alexey Vermeulen. Zij reden een kleine zestig kilometer voor de finish in Emporia weg met Keegan Swenson, de Amerikaanse kampioen mountainbike.

Ivar Slik hield de kopgroep bij elkaar en sprintte vervolgens na 9 uur, 22 minuten en 4 seconden naar de overwinning. Hij klopte Swenson en Boswell. Acht seconden later werd Ten Dam vierde. Hij was in de slotfase Vermeulen, die moest lossen op de laatste klim van de dag, nog gepasseerd. Peter Stetina, ook geen onbekende naam, werd achtste op negen minuten van Slik.

Bij de vrouwen ging de winst op de 200 mijl naar Sofia Gomez Villafane in een tijd van 10 uur, 27 minuten en 41 seconden.