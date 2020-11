Riwal Securitas vraagt UCI om uitstel

Riwal Securitas heeft de UCI om uitstel gevraagd om de inschrijving voor 2021 op orde te krijgen. De Deense formatie wil een aanvraag doen voor een nieuwe ProTeam-licentie, maar de zoektocht naar sponsoren heeft opnieuw vertraging opgelopen.

Dat Riwal Securitas in de financiële problemen verkeert, is geen nieuws. Ook de inschrijving bij de UCI voor 2021 verloopt nu niet zonder problemen. De deadline die de internationale wielerunie stelt, gaat niet gehaald worden.

“Ons doel zien we aan de horizon, maar helaas is het proces opnieuw vertraagd om leveranciers en sponsoren zich last minute teruggetrokken hebben”, schrijft de ploeg. “Dat betekent dat we niet in staat zijn om de benodigde documenten voor de deadline in te leveren bij de UCI. Daardoor zullen wij volgende week niet op de lijst staan die de UCI publiceert. We hebben om uitstel gevraagd en wachten nog op bevestiging.”

Met Nick van der Lijke, Piotr Havik, Arvid de Kleijn, Elmar Reinders en Martijn Budding staan vijf Nederlanders onder contract bij de ploeg. De Kleijn heeft in Rally al een nieuwe ploeg voor 2021 gevonden.