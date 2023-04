Pinot na tweede plaats: “Iedereen praat over mijn afscheid, maar ik wil me nog tonen”

Thibaut Pinot moest in de Tour du Jura zijn meerdere erkennen in Kévin Vauquelin. Hij eindigde op de Mont Poupet (10,6 km aan 4,8%) als tweede. “Het is altijd een teleurstelling om tweede te worden, we kwamen om te winnen”, zei de Fransman na afloop tegen DirectVelo.

“We kwamen gewoon iemand tegen die sterker was”, is Pinot eerlijk. “Kévin stond gewoon een trapje boven ons. Het was net als vrijdag (toen Pinot vijfde werd in de Classic Grand Besançon Doubs, red.). We missen net dat beetje om mee te strijden voor de overwinning, dat is jammer. Toch ben ik blij. Het was een helse dag, een koers die lang onthouden zal. In deze omstandigheden, met de kou, was het echt niet gemakkelijk

“Ik had graag gewonnen om iedereen te bedanken. Groupama-FDJ nam vandaag echt zijn verantwoordelijkheid! Het was een gevaarlijke situatie, want Arkéa-Samsic stuurde een renner (Alessandro Verre, red.) vooruit die driekwart minuut pakte. Maar onze jonge renners deden weer ongelofelijk werk. Vooral Lorenzo (Germani, red.) was heel sterk. Ik had het graag afgemaakt voor hem, maar ik miste net dat kleine beetje extra.”

Giro d’Italia

Pinot vertelt dat hij na Tirreno-Adriatico ziek is geweest. “Het is moeilijk om dan op dit moment honderd procent te zijn, maar ik hoop mijn vorm de komende weken nog te kunnen verbeteren. We moeten niet vergeten dat het nog drie weken duurt tot de start van de Giro, mijn grote doel. De Ronde van Romandië zit er ook nog tussen. Ik ben er wel gerust op.”

Ook om een andere reden heeft Pinot vertrouwen dat hij in de Giro d’Italia nog wat beter zal zijn. “Daar heb je echte bergetappes, met inspanningen van dertig à veertig minuten. Dit is heel ander werk. Ik hou meer van de lange inspanningen, maar het is alsnog belangrijk om in wedstrijden als deze mee te koersen en me zo voor te bereiden op wat nog komt.”

“Iedereen praat over mijn afscheidstournee, maar ik wil me nog tonen in de koers. Ik ben hier niet alleen om handtekeningen te zetten en foto’s te maken met fans, maar ook om wedstrijden te winnen. Daar gaat het me om”, aldus de klimmer, die bezig is aan zijn laatste seizoen als profwielrenner.

