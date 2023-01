Thibaut Pinot (32) stopt na dit seizoen als profwielrenner

Voor Thibaut Pinot zal 2023 zijn laatste jaar in het profpeloton zijn. De 32-jarige Fransman van Groupama-FDJ hangt na komend seizoen zijn fiets aan de haak. Dat vertelt hij in een interview met L’Équipe.

“Ik ben nu klaar voor het echte leven”, zegt Pinot, die tijdens de Ronde van Lombardije (7 oktober) voor de laatste keer in actie zal komen. In 2018 wist hij dit monument te winnen. In zijn afscheidsjaar wordt de Giro d’Italia het hoofddoel, maar Pinot hoopt ook nog eenmaal de Tour de France te betwisten, laat hij aan L’Équipe weten.

In zijn carrière won Pinot etappes in alle drie de grote rondes: één in de Giro, twee in de Vuelta en drie in de Tour. In die laatste wedstrijd eindigde hij één keer (in 2014) op het podium. Hij werd toen derde. Daarnaast behaalde hij een vierde plaats in de Giro (2017) en een zesde plek in de Vuelta (2018). Ook boekte de klimmer meerdere ritzeges in wedstrijden als de Tour of the Alps, Ronde van Romandië en Ronde van Zwitserland. In 2018 was hij de beste in Milaan-Turijn.