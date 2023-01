Pim Ronhaar wil Nederland loodsen naar WK-goud: “Een dienende rol kan op dit parcours”

Interview

Pim Ronhaar zal zondag zijn eerste wereldkampioenschap bij de elite renners rijden. De 21-jarige Nederlander kijkt daar reikhalzend naar uit en hoopt zelf op een notering in de top-10. “Maar als er een situatie komt waarbij ik iemand kan helpen, Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, zal ik dat zeker doen.”

Na het EK in Namen, waar Ronhaar lang op weg leek naar de titel bij de beloften, vertelde hij aan WielerFlits dat hij voortaan in actie zal komen bij de elite. Een moedige keuze, al heeft Ronhaar al een aantal keer bewezen dat hij ook in die categorie zijn mannetje kan staan. Zo werd de renner van Baloise Trek Lions afgelopen weekend bijvoorbeeld vierde in Hamme, nadat hij de hele wedstrijd koers had gemaakt achter Wout van Aert.

In het algemeen is Ronhaar altijd dicht bij de top-10, al heeft hij soms een echte off-day. In Gavere bijvoorbeeld, waar de jonge renner achttiende werd op zes minuten van winnaar Mathieu van der Poel, en Beekse Bergen bijvoorbeeld. Daarentegen heeft Ronhaar al vier keer top-18 gereden in een Wereldbeker bij de elite renners, zonder twijfel een knappe prestatie.

Bredere basis

“Het gaat eigenlijk wel goed met mij, al konden de resultaten wel beter de laatste weken. Na de kerstperiode hebben we met de ploeg besloten om wat gas terug te nemen en te werken aan mijn basis in Spanje. Ik miste dat wel, die basis. Tijdens de kerstperiode ga je van wedstrijd naar wedstrijd en dan is het moeilijk om langere trainingen te doen”, aldus Ronhaar. “Daarnaast heb ik ook niet heel veel getraind de laatste weken. Het was met andere woorden belangrijk om de vorige weken te focussen op de basis.”

Een bredere basis zou ervoor zorgen dat Ronhaar een uur lang een constant tempo kan rijden. “In een aantal crossen kreeg ik een dipje in het midden van de wedstrijd. Ik hoop dat dat nu achter de rug is en dat ik me een uur lang goed kan voelen. Want buiten die mindere basis, mis ik eigenlijk niks. Dat geeft wel vertrouwen voor de toekomst.”

Nederlanders helpen

Ronhaar is de jongste renner in de selectie van Nederland voor het aanstaande WK in Hoogerheide. “Dat vind ik wel mooi. Ik heb niet meer stress als elite. Ik zou het zelf super vinden als ik top-10 kan rijden op het WK of dat ik in een dienende rol impact kan hebben op de wedstrijd. Een dienende rol is wel lastig in de cross. Daarom zal ik in eerste instantie ook voor mezelf rijden en zien waar ik strand. Stel dat ik in de finale kom en het bij mij op is, ga ik zeker kijken of ik iets kan betekenen voor iemand anders, Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Of Lars van der Haar natuurlijk. Op dit parcours kan dat wel.”

“Dat ik in Hoogerheide mijn eerste WK bij de elite mag rijden, is heel gaaf. Zeker als ik hoor hoe de kaartverkoop gaat, volgens mij heerst er echt een soort hype“, vertelt Ronhaar enthousiast. “Het gaat een dag worden om nooit te vergeten.”

