zondag 3 december 2023 om 17:24

Pim Ronhaar vertrekt als een speer in Flamanville: “Maar viel serieus stil in laatste ronden”

Heel even leek Pim Ronhaar op weg naar een derde wereldbekerzege van het seizoen, maar de Nederlander moest zijn snelle start in Flamanville toch bekopen. De renner van Baloise Trek Lions kreeg na verloop van tijd het gezelschap van Eli Iserbyt en die laatste soleerde uiteindelijk naar de overwinning.

Ronhaar leek in de eerste fase van de cross nog optimaal te profiteren van de slechte start van de leider in de Wereldbeker, maar Iserbyt groeide naar eigen zeggen in de wedstrijd en kwam zo weer aansluiten bij de Nederlander. “Ik voelde me vandaag niet heel erg goed, maar mijn basistempo lag wel erg hoog. Ik klokte vanaf het begin snelle rondetijden.”

“Tot mijn eigen verbazing wel, want ik had een beetje last van mijn rug en had niet erg veel power. Ik wilde na de slechte start van Eli echter doordrukken. Toen hij na drie ronden in mijn wiel zat, voelde ik de bui wel hangen. Ik probeerde hem nog te volgen, maar het was op.”

Na een schuiver was de schwung bij Ronhaar weg en reed Iserbyt alsmaar verder weg. “Op het einde voelde ik me niet echt meer goed en dat was ook een tricky passage. Eli was gewoon de sterkste en ik ben blij dat ik hier nog op het podium finish, want ik viel in de laatste twee ronden serieus stil.”

Ook voor Ronhaar volgt er nu een trainingsperiode op het Spaanse eiland Mallorca. “We gaan nu twee weken relaxen en hard trainen, zodat we er daarna opnieuw tegenaan kunnen”, besluit de seizoensrevelatie.