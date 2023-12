zondag 3 december 2023 om 16:52

Eli Iserbyt komt slechte start te boven in Flamanville: “Groeide in de wedstrijd”

Zijn start was niet al te best, maar dit bleek voor Eli Iserbyt niet veel uit te maken. De Belg van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam na een uur crossen namelijk als eerste over de streep in de Wereldbeker van Flamanville. “Na dertig minuten vond ik de goede lijnen”, begon hij zijn relaas in het flashinterview.

De start van Iserbyt verliep niet naar wens en dus was hij al snel op achtervolgen aangewezen. “Ik moest me na een zeer slechte start weer terugknokken naar de kop van de koers. Na goed dertig minuten vond ik echter de goede lijnen. Ik ben blij dat ik in de wedstrijd kon groeien, en zo goed kon finishen.”

De 26-jarige Iserbyt moest als eenling echter wel zien af te rekenen met meerdere renners van Baloise Trek Lions. Pim Ronhaar, eerder dit seizoen al winnaar van de wereldbekermanches in Dendermonde en Dublin, had op een bepaald moment zelfs een voorsprong te pakken van goed vijftien seconden.

“Ik bleef twee ronden hangen op zo’n vijftien seconden. Lars (Van der Haar, red.) en Joris (Nieuwenhuis, red.) deden hun ding, maar ik werd zo wel geprikkeld om nóg harder te rijden. Ik moet ze daarvoor bedanken”, reageert Iserbyt met een glimlach. “Eenmaal aangesloten bij Pim zette ik goed druk. Ik reed steeds iets sneller en bij de balken pakte ik telkens tijd. In het bos reed ik ook de net iets betere lijnen. Zo kon ik het verschil maken.”

Succesformule

En dit leverde Iserbyt, na een eerdere triomf in Troyes, een tweede seizoenszege op in de Wereldbeker. De Belg doet hiermee ook uitstekende zaken met het oog op de eindoverwinning. En dat terwijl Iserbyt een volledig crossprogramma afwerkt. Wat is zijn formule tot succes? “Ik probeer door de week de frisheid te behouden. Ik laat me veel masseren en ga vaak naar de kinesist.”

“Mijn vrouw doet thuis ook veel en daardoor kan ik wat frisser beginnen aan het weekend. Verder moet je af en toe een dagzege opofferen met het oog op een klassement. Ik wil wel elk weekend één cross winnen. Het plan was om vandaag te zegevieren, maar dat moet je dan nog wel even doen. Ik ben dan ook heel erg tevreden.”