donderdag 4 januari 2024 om 16:24

Pim Ronhaar maakt wéér indruk: “Kan zelf niet geloven dat ik zo aan het rondrijden ben”

De momenteel ongenaakbare Mathieu van der Poel was ook in de X2O Trofee Koksijde veruit de sterkste. Pim Ronhaar wist nog het dichtste bij hem in de buurt te blijven. Hij werd tweede, voor Wout van Aert. “Ik heb geen één keer achterom gekeken, maar in de laatste ronde werd ik toch nog wel wat zenuwachtig, want Wout kwam toch nog wel heel kort”, zei de renner van Baloise Trek Lions in het flashinterview na afloop.



In die laatste ronde reed Ronhaar een naar eigen zeggen ‘heel goede’ zandstrook. “Ik kon er op snelheid doorrijden. Toen wist ik wel dat de tweede plaats binnen was”, aldus de Nederlander, die dit seizoen een flinke stap voorwaarts zette. Zelf weet hij niet waar die progressie aan te danken is. “Ik zit gewoon heel lekker in mijn vel. Het gaat precies allemaal vanzelf.”

“Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik zo in de picture sta, dat ik zo aan het rondrijden ben. Ik ben wel beter aan het rondrijden, maar ik voel me niet per se beter. Maar de constantheid zit er gewoon in. Mijn lichaam heeft blijkbaar een knop omgezet en het gaat gewoon supergoed nu.”