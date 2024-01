donderdag 4 januari 2024 om 16:00

Mathieu van der Poel doet concurrentie ook in Koksijde in het zand bijten, Ronhaar tweede voor Van Aert

Mathieu van der Poel blijft ongeslagen in het huidige crossseizoen. In de X2O Trofee Koksijde bleef Pim Ronhaar aanvankelijk nog in zijn buurt, maar uiteindelijk won de wereldkampioen de zandcross toch met groot verschil. Ronhaar werd tweede, Wout van Aert derde.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert stonden in Koksijde nog één keer tegen over elkaar, voordat ze beiden op trainingsstage trekken naar Spanje. Pas op 21 december treffen de twee elkaar weer in de cross van Benidorm. In Koksijde hoefden Van der Poel en Van Aert overigens geen rekening te houden met Tom Pidcock. De Brit gaf vanwege ziekte verstek voor de vijfde manche van de X2O Trofee. Pim Ronhaar, Lars van der Haar en zandspecialist Laurens Sweeck waren wel van de partij.

Aanval Van der Poel

De beste start was voor Van der Poel. Van Aert leek in eerste instantie in het gedrum te komen, maar net voordat het pak het veld indook, was hij toch weer opgeschoven. Ook Sweeck zat op de voorposten en hij nam nog voordat zijn geliefde zand kwam de koppositie. In zijn wiel: Van Aert en Van der Poel. Die laatste wachtte een moment, waarna hij zijn aanval inzette. Hij schoot als een cheeta door het zand en sloeg zo meteen een flinke kloof.

Van Aert kon niet volgen, terwijl ook Sweeck terug begon te vallen. Na één ronde waren zij dan ook niet de eerste achtervolgers. De naast belager van MVDP luisterde nu naar de naam Pim Ronhaar. De Nederlander had een achterstand van zeven seconden op de wereldkampioen, Van Aert volgde (met een trosje renners in zijn wiel) zes tellen later. De Belg kwam een ronde later door op 23 seconden van Van der Poel, met Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar – die na een mindere start flink was opgeschoven – nog bij zich.

Ronhaar geeft zich niet zomaar gewonnen

Ondertussen bleef Ronhaar koploper Van der Poel in het zicht houden. Sterker nog, hij verloor geen meter. Na twee rondes was de marge van MVDP nog altijd slechts zeven seconden. Kregen we (eindelijk) een duel? In de derde ronde verdubbelde Van der Poel zijn voorgift, maar Ronhaar mocht voorlopig nog hopen. Voor het derde groepje – waar Gianni Vermeersch nu ook was aangesloten – was dat een ander verhaal. Zij lagen dermate ver achter dat de derde plaats het hoogst haalbare leek.

In die strijd om het laatste podiumplek nam Lars van der Haar het initiatief. Terwijl Vanthourenhout al snel moest passen in de vierde ronde, kreeg ook Van Aert het lastig. De renner van Visma | Lease a Bike zag de Nederlands kampioen samen met Vermeersch wegrijden in een zandstrook. Daarna ging Van der Haar alleen door. Maar aan het einde van ronde vijf had hij toch weer iemand in zijn wiel hangen: de man die je nooit opgeeft, Wout van Aert. De renner van Visma | Lease a Bike zou Van der Haar in de volgende ronde zelfs achterlaten en pakte zo toch nog een podiumplaats.

Van der Poel wint overtuigend

In de laatste ronde kwam Van Aert zelfs nog enigszins in de buurt van Pim Ronhaar, die ronde na ronde meer terrein had verloren op Van der Poel. De Nederlander van Baloise Trek Lions lag na zes van de zeven rondes al meer dan een minuut achter op MVDP. De wereldkampioen hoefde zich in de slotronde dus niet meer overdreven in te spannen om alweer zijn negende seizoenszege binnen te halen. Ronhaar werd tweede, Van Aert derde.

X2O Trofee Koksijde

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in 59m21s

2. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m20s

3. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) op 1m43s

4. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 1m53s

5. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) op 2m12s

6. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 2m46s

7. Joran Wyseure (Crelan-Corendon) op 3m04s

8. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m10s

9. Jens Adams (Athletes for Hope) op 3m37s

10. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 3m48s