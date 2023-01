Pim Ronhaar haalt finish niet in Zonhoven: “Had een offday”

Slechts twee renners haalden zondag de finish niet tijdens de Wereldbeker veldrijden van Zonhoven. Naast oud-wereldkampioen Zdenek Stybar was dat ook Pim Ronhaar. Voor het eerst reed de 21-jarige Nederlander van Baloise Trek Lions officieel als elite-renner rond, maar hij kreeg een DNF achter zijn naam. Hij had een pechdag, vertelt hij ons.

“Ik had een offday”, aldus Ronhaar, die na vijf van de acht rondes afstapte, tegen WielerFlits. “Ik begon toen veel fouten te maken en heb vaak op de grond gelegen. Ik wilde niet nog meer risico’s nemen voor het NK veldrijden van volgende week. In principe heb ik geen pijntjes overgehouden aan de valpartijen. Ik ga vanavond nog wel alles laten checken bij de osteopaat.”

Ronhaar eindigde als belofte al meerdere keren in top-10 tussen de profs, maar in Zonhoven stond hij voor het eerst als elite-renner aan de start. Dat betekent dat hij op het aankomende NK veldrijden en het WK veldrijden ook bij de elites zal uitkomen, en niet meer terug kan naar de beloftencategorie.

“Voor mij is een top-5 bij de elite net iets meer waard dan eerste of tweede worden bij de beloften”, vertelde hij ons in november al. “Ik denk dat ik een redelijk grote stap heb gezet, zeker op de snellere omlopen. Ik denk dat ik normaal wel top-5 bij de elite kan rijden.”

