Pijnvrije Egan Bernal doorstaat eerste test in Giro: “Doel bereikt”

Egan Bernal kijkt tevreden terug op de zware vierde etappe van de Giro d’Italia. De Colombiaan kwam als elfde over de finish, als eerste van de klassementsmannen. En nog belangrijker voor de Colombiaan: fysieke problemen bleven uit, tot opluchting van de kopman van INEOS Grenadiers.



In het klassement staat Bernal op een voorlopige elfde plaats, op 1m39s van rozetruidrager Alessandro De Marchi. Op de eerste favoriet voor het algemeen klassement, Aleksandr Vlasov, hoeft Bernal slechts vijftien tellen goed te maken. “Ik ben hier om plezier te hebben en het zelfvertrouwen van 2019 terug te winnen. Deze dag zet me op het goede spoor”, zei de Colombiaanse klimspecialist na de etappe.

Voor de Giro was Bernal een onzekere factor, maar na een degelijke openingstijdrit en een goede prestatie in de eerste zware etappe bewijst Bernal dat hij iemand is om ernstig rekening mee te houden. “Ik had geen pijn en er waren geen problemen. Ik had de benen om te kunnen volgen toen er werd aangevallen. Ik kon het zelf ook nog eens proberen. Ik heb mijn concentratie tot het einde vast weten te houden en ik heb mijn doel bereikt in deze lastige etappe. Het team heeft ook goed gewerkt”, sloot een doorweekte Bernal af.