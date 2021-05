Egan Bernal over kansen in Giro: “Ik wil mijn zelfvertrouwen terugvinden”

Egan Bernal hoopt op een goed klassement in de Giro d’Italia, maar zeker van zijn zaak is hij absoluut niet. In een persconferentie, waar ook Pavel Sivakov en Filippo Ganna aanwezig waren, deelde de Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers zijn zorgen over onder andere zijn rugproblemen en de zware concurrentie.

“Ik ben nog niet op het niveau van toen ik de Tour won”, geeft de 24-jarige Bernal toe. “Ik voel dat ik steeds beter word, maar het belangrijkste is dat ik eerst mijn zelfvertrouwen terugvind. Daarna zullen we zien of ik mee ga kunnen doen om de zege in het eindklassement.”

Vanuit het hotel in Turijn blikt de Colombiaan vooruit op de komende drie weken. “Ik heb etappes 11 en 19 al verkend. In de Giro kun je namelijk heel makkelijk tijd verliezen, ook in etappes waar je het misschien niet direct verwacht. Parcourskennis is hier ontzettend belangrijk.”

Daarmee doelt de Colombiaan op de onverharde grindstroken van de elfde etappe, waardoor deze rit sterk op een miniversie van Strade Bianche lijkt. Bernal werd begin dit jaar nog derde in deze voorjaarsklassieker, achter Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. “In Strade was ik echt gedreven om te winnen, omdat ik deze wedstrijd al een paar jaar wilde rijden. Toch is iedere wedstrijd weer anders, mijn vorm in de ene koers geeft geen garantie voor de andere.”

Sinds de Tourzege van 2019 liggen de verwachtingen torenhoog voor Bernal. Ook heeft hij lange tijd last gehad van een rugblessure, een kwetsuur die nog altijd niet verholpen lijkt te zijn. Dit zorgt ervoor dat Bernal niet zeker is of hij over de juiste vorm beschikt om de Giro te winnen.

“Ik ben blij met ons besluit om mij veel te laten koersen in het voorjaar, zodat ik wedstrijdkilometers op kon doen. Daarna ben ik terug naar Colombia gegaan om op hoogte te trainen en ik denk dat dat een goede keuze is geweest. Dat had ik nodig op dat moment. Ik hoop dat ik hierdoor goed in vorm ben voor de Giro.”

Concurrentie uit Belgische hoek

Dat Remco Evenepoel een van de grote concurrenten van Bernal gaat zijn in de strijd om de roze trui, is geen verrassing meer. Ook de kopman van INEOS Grenadiers weet dat de jonge Belg in de gaten moeten worden gehouden.

“We weten allemaal dat Remco een geweldige renner is. Hij is een van de besten van het moment en heeft een geweldige toekomst voor zich. Dit is zijn eerste grote ronde, en ik hoop dat hij het goed doet. Maar hij heeft lang niet gekoerst dus ik weet niet hoe hij ervoor staat. Ik wil het liefst gewoon naar mezelf en het team kijken.”

Ook over de tijdritcapaciteiten van Evenepoel wordt bij INEOS Grenadiers uitvoerig gepraat. Filippo Ganna stipt de talentvolle Belg aan als een van de favorieten voor de openingstijdrit van zaterdag. “Natuurlijk hoort hij bij de kanshebbers. Als Remco goed in vorm is, wordt het lastig hem te verslaan”, zegt Ganna.

“We hebben het parcours van de tijdrit nog niet kunnen verkennen vanwege het verkeer in de stad”, vertelt de wereldkampioen tijdrijden. “Zaterdagochtend zullen we dat gaan doen, maar wat ik er nu van zie, lijkt het een hele snelle tijdrit te worden. Ik zou het fantastisch vinden om zaterdag de eerste roze trui aan te mogen trekken.”

Sivakov: “Bernal is de nummer 1”

Ook Pavel Sivakov heeft vertrouwen in de Giroselectie van INEOS-Grenadiers. “Natuurlijk droom ik van de roze trui, maar het is een wedstrijd van drie weken dus het is lastig om er nu al iets over te zeggen. Ook ben ik niet de enige kopman van onze ploeg. Als ik goed genoeg ben, vecht ik er voor. Anders was ik hier ook niet van start gegaan.”

“Egan zou niet starten als hij er niet klaar voor zou zijn”, maakt de 23-jarige Rus duidelijk. “Hij is de nummer 1. We gaan in principe voor hem rijden. Ik zal zelf proberen geen tijd te verliezen in de eerste week. Of we de favorieten zijn? Ik denk dat we een sterke ploeg hebben, maar het is niet aan mij om die vraag te beantwoorden. Als titelverdedigers zullen we in ieder geval extra hard vechten voor het roze.”