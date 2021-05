Giro 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de zware Sestola-rit

De Giro d’Italia is nog maar vier dagen ver, maar na de openingstijdrit in Turijn en de loodzware etappe naar Sestola zijn de verschillen al aanzienlijk. Enkele favorieten lijken we zelfs al te kunnen afschrijven voor een goed eindklassement. WielerFlits zet alle favorieten op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners (ten opzichte van Vlasov)

1. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) – roze trui

7. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 1m24s – eerste klassementsrenners

8. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) op 4s

10. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 14s

11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) op 15s

12. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 19s

13. Davide Formolo (UAE Emirates) op 20s

15. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 25s

16. Simon Yates (BikeExchange) op 25s

18. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 32s

19. Romain Bardet (Team DSM) op 39s

20. Domenico Pozzovivo (Qhubeka ASSOS) op 41s

21. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) op 44s

22. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 44s

23. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 46s

24. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 48s

25. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 51s

26. Marc Soler (Movistar) op 52s

27. Jai Hindley (DSM) op 56s

29. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 1m05s

31. Tobias Foss (Jumbo-Visma) op 1m18s

32. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) op 1m28s

34. George Bennett (Jumbo-Visma) op 1m46s

42. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 4m14s

Volledig klassement