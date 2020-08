Pierre Rolland pakt eindzege in Le Tour de Savoie Mont Blanc zaterdag 8 augustus 2020 om 17:39

Pierre Rolland heeft vandaag Le Tour de Savoie Mont Blanc op zijn naam geschreven. De renner van B&B Hotels-Vital Concept eindigde als tweede in de afsluitende tijdrit op de Mont Revard, maar dit bleek ruim voldoende voor de eindzege.

De Franse rittenkoers (2.2) kende vandaag een apotheose op de flanken van de Mont Revard. Rolland, eerder deze week al winnaar van de etappe naar Valmeinier, begon de slottijdrit met een voorsprong van 1:20 op de jonge Belg Maxim Van Gils. Die laatste bleek niet in staat om voor een verrassing te zorgen.

Rolland finishte uiteindelijk als tweede in de tijdrit en boekte zijn eerste zege in drie jaar tijd. De dagzege ging naar Gavin Mannion. De Amerikaan van Rally Cycling bleek een minuut sneller dan Rolland en boekte zijn tweede opeenvolgende ritoverwinning. Gisteren was hij namelijk ook de beste in de bergrit naar Notre-Dame-du-Pré.

Rolland volgt op de erelijst Chris Harper op, de Australische klimmer die nu uitkomt voor Jumbo-Visma. Rolland werd op het eindpodium vergezeld door Alexis Guerin en Van Gils.