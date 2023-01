Amerikaanse klimmer Gavin Mannion (31) hangt fiets aan de wilgen

Gavin Mannion zal in 2023 niet meer te zien zijn in het profpeloton. De 31-jarige Amerikaan, die de voorbije seizoenen uitkwam voor Human Powered Health en voorganger Rally Cycling, heeft op Instagram het einde van zijn wielercarrière aangekondigd.

“Zeggen dat ik enthousiast ben voor 2023, is een understatement”, schrijft Mannion bij een video met verschillende hoogtepunten uit zijn carrière. “De laatste twaalf jaar als profwielrenner waren een groot avontuur. Nu kijk ik uit naar een nieuwe hoofdstuk en het vinden van mijn nieuwe plaats. Het is simpel om al mijn overwinningen en podiumplaatsen in dertig seconden te tonen, maar de herinneringen en vriendschappen die ik dank aan het laatste decennium, zouden de hele cloud vullen. Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft om mijn droom te leven!”

Colorado Classic

Mannion reed sinds 2010 al op Continental-niveau, maar werd pas officieel prof in 2016. Dat was bij het Australische Drapac Professional Cycling. Toen die ploeg aan het einde van het seizoen ophield te bestaan, tekende hij bij het Amerikaanse UnitedHealthCare. Vanaf 2019 reed hij voor Rally UHC Cycling, dat later Rally Cycling ging heten en tegenwoordig door het leven gaat als Human Powered Health.

De meest in het oog springende resultaten van Mannion dateren uit 2018. In dat seizoen won hij de klimtijdrit en het eindklassement van de Colorado Classic (2.HC). Daarnaast werd hij elfde in de Amgen Tour of California. Het afgelopen jaar pakte hij geen top-tienplaatsen meer, maar eindigde hij bijvoorbeeld wel als 32ste in de Ronde van Zwitserland.