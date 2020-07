‘Pierre Latour kiest voor nieuw avontuur bij Total Direct Energie’ vrijdag 17 juli 2020 om 09:34

Pierre Latour koerst nu nog voor AG2R La Mondiale, maar volgens Le Dauphiné Libéré trekt de 26-jarige klimmer naar Total Direct Energie. De ploeg van manager Jean-René Bernaudeau heeft ook interesse in Romain Bardet.

“Ik ben met verschillende ploegen in gesprek en Total Direct Energie is een van de teams”, zo reageert Latour. “Maar ik praat ook met de ploegleiding van mijn huidige werkgever AG2R La Mondiale. Ik heb nog geen definitieve beslissing genomen, maar ik weet het denk ik wel voor de start van de Tour de France.”

Bernaudeau houdt zich eveneens op de vlakte. “In het peloton hoor je altijd geruchten. We zijn op zoek naar renners die kunnen schitteren in de bergen en Pierre voldoet aan het geschetste profiel. Net als zijn ploegmaat Romain Bardet.” Die laatste zou als klassementskopman ook in de belangstelling staan van Team Sunweb.

Latour koerst al sinds 2015 voor AG2R La Mondiale. De Fransman won als neoprof een etappe in de Tour de l’Ain, een jaar later was hij de beste in de laatste bergetappe van de Vuelta a España. Latour werd ook al twee keer Frans kampioen tegen de klok, maar kende de laatste tijd veel blessureleed.