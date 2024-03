zondag 3 maart 2024 om 09:44

Pidcock heeft geen woorden voor prestatie Pogacar: “We leken wel junioren”

Imponerend, impressionant, heroïsch, indrukwekkend: superlatieven schieten tekort om de prestatie van Tadej Pogacar te omschrijven in Strade Bianche. De Sloveen zegevierde in de Italiaanse klassieker, na een solo van 81(!) kilometer. Tom Pidcock kwam na afloop met een treffende omschrijving. “Het was alsof hij meedeed aan een juniorenkoers.”

Tom Pidcock deed vorig jaar iets gelijkaardigs in Strade Bianche. De renner van INEOS Grenadiers won de wedstrijd in 2022 na een solo van om en nabij de vijftig kilometer, maar zijn Sloveense concurrent deed er gisteren nog een schepje bovenop. Pidcock, die zelf als vierde over de streep kwam, zocht na afloop naar de juiste woorden om de prestatie van de winnaar te omschrijven.

“Ik reed alsof het een wedstrijd was van 215 kilometer, maar voor sommige renners bleek het een wedstrijd van 100 kilometer”, doelt hij in gesprek met de NOS op Pogacar. “Ik heb er niks over te zeggen, ik weet niet wat ik moet zeggen… Het was alsof hij meedeed aan een juniorenkoers. Hij was de prof, en wij waren de junioren.”

Grupetto

Op de website van zijn werkgever INEOS Grenadiers keek Pidcock nog wat uitgebreider terug op zijn wedstrijd, en die van Pogacar. “Of ik zijn aanval had verwacht? Nou, nee. Eerlijk gezegd keken we naar elkaar en dachten we echt: what the hell? Het voelde alsof we deel uitmaakten van de grupetto. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik moet zeggen.”

“Ik voelde me wel goed, maar heb wat te lang gewacht. Toen Tadej zijn aanval inzette, wilde ik niet reageren, aangezien we nog tachtig kilometer moesten koersen. Ik wilde niet in het rood gaan, maar bleef wel te lang in de groep hangen. Ik ging nog wel in de tegenaanval, maar toen was het al te laat”, doelt hij op de plekken twee en drie. “Ik had wel de benen om tweede te worden, als ik het wat beter had gespeeld.”