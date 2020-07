Philipsen over ploegmaat Pogacar: “Moet Ronde van Vlaanderen zeker aankunnen” vrijdag 10 juli 2020 om 13:38

Tadej Pogačar waagt zich over drie maanden voor de eerste keer aan de Ronde van Vlaanderen voor eliterenners. Jasper Philipsen vlakt zijn Sloveense ploeggenoot zeker niet uit. “Tadej moet dat zeker kunnen”, zo citeert Sporza.

Voor Pogačar wordt het niet de eerste keer dat hij de Vlaamse heuvels en kasseien betwist, want twee jaar geleden ging hij al eens van start in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Zes tellen achter winnaar James Whelan kwam de Sloveen destijds in een eerste elitegroep met favorieten over de streep.

Philipsen – die zelf niet meedoet aan de Ronde van Vlaanderen – verwacht wel wat van de beloftevolle ronderenner. “Tadej kan goed in een peloton rijden en kan ook goed uit de voeten op kasseien. “Hij is een hele sterke renner. Ik denk niet dat hij zomaar de Ronde van Vlaanderen wil rijden. Hij heeft het zeker in zich om mee te strijden in de finale.”

Philipsen over het EK: “De plekjes zullen duur zijn”

De Ronde van Vlaanderen zal worden verreden op 18 oktober, maar Philipsen richt zich op een debuut in de Vuelta a España (20 oktober-8 november). De sterkte sprinter kent inmiddels zijn programma in aanloop naar de Spaanse ronde. Philipsen hoopt dat bondscoach Rik Verbrugghe hem selecteert voor het EK wielrennen in Plouay.

“Ik heb in die regio nog gereden bij de jeugd. Plouay en omstreken ligt me heel goed. De plekjes zullen duur zijn. De renners die naar de Tour gaan, zullen dan al in een uitstekende conditie verkeren. Ook bij die renners is er veel interesse (al zijn er nog enkele mitsen en maren, red.) om naar het EK te gaan.”