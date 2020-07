Jasper Philipsen kent zijn programma richting Vuelta a España donderdag 9 juli 2020 om 16:54

Jasper Philipsen liet eerder al weten dat hij na de coronabreak zijn debuut zal maken in de Vuelta a España, maar nu kent de sterke sprinter ook zijn volledige programma. De Belg herbegint zijn seizoen in de Ronde van Polen.

De 22-jarige renner van UAE Emirates zal na de Poolse rittenkoers (5-9 augustus) deelnemen aan de Ronde van de Limousin (18-21 augustus) en de Bretagne Classic van 25 augustus. Philipsen hoopt één dag na de Bretagne Classic aan de start te staan van het EK wielrennen in Plouay, maar bondscoach Rik Verbrugghe moet nog een definitieve selectie samenstellen.

Philipsen zal in augustus ook nog in eigen land koersen, aangezien hij de Druivenkoers (in Overijse) en de Brussels Cycling Classic met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. Verder zal hij nog de oversteek maken naar Canada voor de WorldTour-klassiekers in Québec en Montréal, al is het maar de vraag of deze wedstrijden doorgaan.

Philipsen is dit jaar dus vooral gefocust op de Vuelta a España (20 oktober-8 november). De rappe man zal in aanloop naar de Spaanse ronde nog wel meedoen aan de BinckBank Tour en Binche-Chimay-Binche. Met Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs staan er ook nog twee Vlaamse klassiekers op het programma.

Nu de jongeling zich richt op zijn eerste Ronde van Spanje, zal hij niet kunnen starten in de Ronde van Vlaanderen (amper twee dagen voor de start van de Vuelta) en Parijs-Roubaix. Philipsen zet na de Vuelta een punt achter zijn wielerseizoen.

Programma Jasper Philipsen Ronde van Polen (5-9 augustus)

Ronde van de Limousin (18-21 augustus)

Bretagne Classic (25 augustus)

EK wielrennen in Plouay/wegwedstrijd (26 augustus)*

Druivenkoers (29 augustus)

Brussels Cycling Classic (30 augustus)

Grand Prix de Québec (11 september)

Grand Prix de Montréal (13 september)

/ BinckBank Tour (29 september-3 oktober)

Binche-Chimay-Binche (6 oktober)

Gent-Wevelgem (11 oktober)

Scheldeprijs (14 oktober)

Vuelta a España (20 oktober-8 november) * Bondscoach Rik Verbrugghe moet nog met een definitieve selectie komen.