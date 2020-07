‘Tadej Pogacar start voor het eerst in Ronde van Vlaanderen’ woensdag 8 juli 2020 om 14:48

Tadej Pogačar waagt zich over drie maanden voor de eerste keer aan de Ronde van Vlaanderen voor eliterenners. Dat blijkt uit het wedstrijdprogramma van de UAE-renner, dat Sporza vandaag publiceert.

Voor Pogačar wordt het niet de eerste keer dat hij de Vlaamse heuvels en kasseien betwist, want twee jaar geleden ging hij al eens van start in de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Zes tellen achter winnaar James Whelan kwam de Sloveen destijds in een eerste elitegroep met favorieten over de streep.

De kopman van UAE Emirates vangt het tweede deel van het seizoen aan met Strade Bianche en Milaan-San Remo. Daarna is het nog ongewis of hij in Italië blijft voor de Ronde van Lombardije of dat hij afreist naar Frankrijk voor het Critérium du Dauphiné. Vervolgens maakt hij voor het eerst zijn opwachting in de Tour de France.

Na zijn debuut-Ronde van Frankrijk gaat hij van start in de heuvelklassiekers, achtereenvolgens de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race. Naar het zich laat aanzien wordt de Ronde van Vlaanderen zijn laatste koers van het seizoen.

Voorlopig programma Tadej Pogačar

Strade Bianche (1 augustus)

Milaan-San Remo (8 augustus)

Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) (of Ronde van Lombardije)

Ronde van Lombardije (15 augustus) (of Critérium du Dauphiné)

Tour de France (29 augustus – 20 september)

Waalse Pijl (30 september)

Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Amstel Gold Race (10 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)