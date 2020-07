Geen Wout van Aert op EK, Remco Evenepoel alleen in tijdrit woensdag 8 juli 2020 om 11:11

Het EK wielrennen wordt van 24 tot 28 augustus verreden in het Franse Plouay. Enkele dagen voor de Tourstart dus. En dat zal zijn gevolgen hebben voor het deelnemersveld. Zo wil Jumbo-Visma Wout van Aert niet uit zijn Tourflow halen. Remco Evenepoel verdedigt zijn titel in het tijdrijden, maar past voor de wegrit.

“Dauphine, Belgisch tijdritkampioenschap, Tour de France. Dat is het programma van Wout van Aert”, vertelt Jumbo-Visma-woordvoerder Ard Bierens ons. “Het EK in Plouay is niet voorzien.” Jumbo-Visma wil haar goudhaantje dus niet uit zijn Tourflow halen. Op het moment van de wegrit zal de Tourploeg overigens al in Nice verblijven.

Volgens Het Laatste Nieuws past ook Remco Evenepoel voor de wegrit. Die rijdt de Tour nochtans niet. “Maar ik moet op langere termijn denken”, klinkt het. “Aan het WK en aan mijn Giro-debuut, later dit seizoen. Het wordt nog zwaar genoeg. De EK-tijdrit en -wegrit volgen elkaar iets te snel op, dus beperk ik me tot de tijdrit.”

Bretagne Classic

Anderen tonen wel interesse, maar zij die de Tour rijden, moeten uiteraard toestemming van hun ploeg krijgen. Greg Van Avermaet, bijvoorbeeld. “Afhankelijk van de afstand van het EK en hoe we de verplaatsingen organiseren, moet de combinatie met de Tour misschien wel lukken.” Jasper Stuyven en Yves Lampaert, nummers één en twee van de Omloop, staan er ook ‘niet weigerachtig’ tegenover. Tiesj Benoot, vorig jaar tweede in Plouay, zegt in afwachting van een gesprek met bondscoach Verbrugghe ook niet per se neen. Idem voor Oliver Naesen. Eén uitdrukkelijke voorwaarde, koppelen zowel Van Avermaet, Lampaert als Naesen er aan vast. “Het moet mogen van de ploeg.” Lampaert: “Doe ik de Tour niet, wil ik zeker mee. In het andere geval zal ik wellicht geen toestemming krijgen.” Wel zeker kandidaat: Xandro Meurisse. “Dat EK zit al lang in mijn hoofd. Het is één van mijn grote doelen.” Nog een mogelijk probleem voor de bondscoaches: een dag voor het EK wordt de Bretagne Classic gereden. “Mogelijk wordt Plouay zijn eigen concurrent”, beseft Rik Verbrugghe, de Belgische selectieheer. “Een WorldTourkoers, waarin belangrijke punten te verdienen vallen en die de teams kan aanzetten tot onverbiddelijke keuzes. Met alle begrip, hoe hard ik ook zal pleiten voor mijn eigen winkel. Niet ík betaal die jongens. Wel hun sponsors.”